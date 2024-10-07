世盟年會在台北 韓國瑜書面致詞肯定中華民國民主成就

世界自由民主聯盟與亞洲太平洋民主聯盟今天在台北舉行2024年世盟年會暨第65屆亞盟年會，立法院長韓國瑜發表書面致詞，稱台灣是全世界最民主的國家之一，台灣民主轉型的經驗被譽為政治奇蹟。作為國際社會一份子，台灣應該與世界各國分享經驗，當然有義務來促進全球的民主發展與人權的提升。

世盟中華民國總會理事長兼亞盟理事會主席曾永權表示，世盟1993年成為聯合國非政府組織成員，今年6月再度加入聯合國經社理事會（UN/ECOSOC）下的非政府組織。

立法院長韓國瑜辦公室顧問葉壽山代表立法院長韓國瑜發表書面致詞內容，韓國瑜透過書面致詞表示，看似遙遠但持續進行的烏俄戰爭及以哈衝突，影響著全球體系。中國大陸在南海、東海、以及台灣海峽的軍事行動，都在挑戰世界秩序。台灣是全世界最民主的國家之一，為國際社會一份子，應該與世界各國分享經驗，促進全球的民主發展與人權的提升。

韓國瑜表示，世盟在全球擁有 130 多個國家分會，長年來以國際性民間組織的力量，聯合全球愛好自由民主人士，不分種族、國籍、區域、職業、宗教、黨派、性別，團結一致，共同為爭取人類自由民主、世界和平而奮鬥，取得顯著成就。他代表中華民國立法院，歡迎來自世界各地的世亞盟代表和嘉賓，不辭辛勞，遠道來到台灣，誠摯感佩各位的努力和奉獻。

韓國瑜說，再過3天就是中華民國113歲生日，他首次擔任國慶籌備委員會主任委員，深覺肩負重任，除了想讓海內外、不同世代的所有同胞友人，感受過往那熱鬧盛大的國慶氛圍，期待大家重新燃起一顆愛國的心，以中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶為中心，建立強而有力的愛國心，竭誠歡迎各位支持與關心中華民國的海內外貴賓及好朋友共襄盛會，與我們一起以國家慶生的雀躍心情，見證今年的雙十盛典。

今年世盟年會是以「自由民主、繁榮經濟、追求和平」為大會主題。世盟總會長饒穎奇、世盟中華民國總會理事長兼亞盟理事會主席曾永權，共同聯合邀請來自24個國家的外賓出席這次盛會。韓國瑜透過辦公室顧問葉壽山發表書面談話，外交部次長陳立國也在大會發表談話。