許家蓓告別式 民進黨旗覆棺、吳沛憶捧牌位悼念

民進黨台北市議員許家蓓的公祭於今天在台北市懷愛館舉行，民進黨秘書長林右昌代表頒發表揚狀，並以黨旗覆棺，其伴侶、同黨立委吳沛憶穿著白衣捧牌位悼別。

許家蓓在今年5月確診子宮內膜癌，一路積極治療、抗癌，仍於9月18日過世，享年48歲，她分別於2014、2018、2022年當選議員，任內地方建設及服務案達近萬件，勤跑基層獲各界好評。

吳沛憶事後發文悼念，並放上她和許家蓓手牽手的照片，內容提到「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運。謝謝妳」

許家蓓的公祭告別式於上午在台北市立懷愛館舉行，由台北市議會及民進黨中央黨部協助治喪事宜，林右昌代表黨頒發表揚狀，並以黨旗覆棺為最高殊榮，感念許家蓓一生為台灣民主自由、人民福祉所做的貢獻。

會中可看到吳沛憶和多名同黨市議員們都穿著一身白衣到場悼念送別，吳沛憶神情哀戚並手捧牌位，跟隨法師身後進入會場。

許家蓓研究室透過新聞稿表示，行政院長卓榮泰及市議員王閔生率治喪委員會幹部向各界致謝詞，同時也感謝社會各界在治喪期間，給予許家蓓家人許多協助。

新聞稿指出，許家蓓治喪委員會由前總統蔡英文擔任名譽主任委員；總統賴清德擔任榮譽主任委員；副總統蕭美琴擔任榮譽副主任委員；卓榮泰擔任主任委員；林右昌、台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽和副議長葉林傳、前立委高志鵬和民進黨中常委黃承國擔任副主任委員。

另外，吳沛憶擔任總幹事；王閔生擔任執行總幹事；民進黨市議員簡舒培、顏若芳、陳慈慧、林延鳳與新北市議員山田摩衣、鄭宇恩擔任副總幹事。

新聞稿提及，許家蓓確診子宮內膜癌後，深感癌症防治及衛教的重要，她一直樂觀抗癌，原盼康復後投入抗癌公益，未料不如人願。為完成其遺願，吳沛憶、王閔生、陳慈慧、簡舒培、顏若芳、林延鳳、鄭宇恩、山田摩衣，將偕廠商直播收益和集合網友心意，共同以許家蓓名義捐贈新台幣20萬元給「癌症希望基金會」。

同時，因許家蓓生前心繫地方松山、信義區，告別式也特別準備特色環保袋、平安水和松山慈惠堂的保身平安符作為回禮，祝願大家平安健康、順遂，許家蓓的熱情、笑容與貢獻也將長存於世。

許家蓓研究室也特別剪輯長達11分鐘多的追憶影片，記錄許家蓓的溫暖笑容和長年為民主打拚的身影，相關網址。