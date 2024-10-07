影／國民黨團推中低收入戶身後使用火化場、納骨塔費用全免

立法院內政委員會今天審查《殯葬管理條例》第21條之1修正條文草案，希望將適用範圍從目前現行的低收入戶，再擴大到中低收入戶，共計影響10.7萬戶、約28.6萬人。國民黨立委張嘉郡、王鴻薇、丁學忠、羅廷瑋及許宇甄等人舉行《殯葬管理條例第二十一條之一》「艱苦人條款」，讓「低收入戶」身後使用火化場、納骨塔費用全免舉行記者會，呼籲能儘速修法通過。

張嘉郡表示，生、老、病、死是每個人幾乎都會面對的生命歷程，可以達到「生有所養、老有所終、死有所送」，這是一個安樂進步社會的象徵，《殯葬管理條例》第21條之1，讓低收入戶死後可免費使用公立火化場、納骨塔，俗稱為「艱苦人條款」，希望能再放寬納入中低收入戶。

張嘉郡指出，根據民國112年最新統計，目前低收入戶有14.4萬戶，共27.7萬人，這次修法將新增的中低收入戶有10.7萬戶，共約28.6萬人，很多人沒辦法想像，社會上很多角落，拿不出辦喪事的錢。張嘉郡說，基層很多弱勢家庭面對突來的喪葬變故，僅僅4萬元的喪葬費用都可能造成很大的負擔，要讓離世親人有尊嚴地走完人生的最後一哩路，都可能是一種奢望。

張嘉郡強調，政府應保障人民可以有尊嚴地走完人生最後一哩路，這是「艱苦人條款」的初衷，目前法律已保障低收入戶可以免費使用公立的火化場、納骨塔，希望這次修法可以再進化，納入中低收入戶。