影／立委與勞團籲：強化工會力量 捍衛勞動尊嚴

國際工會聯合會（ITUC）訂定每年10月7日為「世界尊嚴勞動日」，並發起全球行動，推動尊嚴勞動。今年，ITUC以「勞工應得和平與民主」（Workers Deserve Peace and Democracy）為主題，回應當前全球武裝衝突、經濟不平等、氣候變還及數位化對勞工的深遠影響，強調工會應挺身捍衛勞工權益，並支持永續生計的關鍵要素就是和平與民主。因此，台灣勞工陣線與立法委員范雲上午舉行記者會，響應行動，聲援國際工會，亦正視台灣尊嚴勞動所面臨的挑戰。

台灣在1987年才解除戒嚴令，即使解嚴後，在資本家的強烈集體抗議與要求下，國家仍長期以「工運流氓」系統性地的整肅與清算勞工運動。而為了迅速排除雇主不當打壓工會集體行為，一直到2011年5月1日修正施行勞動三法（工曾法、團體協約法及勞資爭議處理法），建立不當勞動行為裁決機制才初步有相關保障，然而裁決機制已經上路超過十年後，工會組織率並無大幅攀升，仍突顯組織工會的障礙猶存，而團體協約亦仍未能發展成為工會透過集證談判提升勞動條件的重要模式，且近年來包括複數工會及工會多元化發展衍生代表性爭議，勢必將再次重新檢討。此外迄今仍有部分勞工不得進行罷工行為，甚至遭限制籌組工會，都已違反相關勞動人權公約。

立委范雲表示，這是與勞工陣線共同召開尊嚴勞動日記者會的第四年，過去也曾對外送員薪資演算法不透明的問題一起倡議，以及共同呼籲勞動部訂定《最低工資法》。此次尊嚴勞動日的主題是強迫勞動，范雲委員表示，過去曾協助過烏干達籍血汗學工案，她認為外籍移工在臺灣的處境仍屬危殆，當時也對教育部進行檢討，包括召開公聽會等，希望可以更進一步解決外籍學工的強迫勞動問題。另外，立委范雲並提及，運動員的勞權以及工會權也應納人考量；經過預算案以及多次質詢，體育署上個月承諾，會輔導企業聯賽運動項目組成工會。立委范雲表示，最低工資法立法與最低工資連九漲應是尊嚴勞動的開端，各行各業的勞工們能有尊嚴的工作，是國家應有的作為。