立院朝野吵不完 韓國瑜默念心經 「金剛閣揆」是他

立法院長韓國瑜日前到台中參加寺廟開光落成典禮，透露看到立院朝野攻防，心中都在默唸「般若波羅蜜多」心經，其實不少政治人物面對政治紛擾都以念經度過，例如前立法院長王金平在馬王政爭時默念「華嚴經」，平日隨身攜帶金剛經，民眾黨主席柯文哲看到議會吵架也默念金剛經。

佛教經典「心經」全名為「般若波羅蜜多心經」，「金剛經」全名是「金剛般若波羅蜜經」，兩部是十分普遍的佛教經書，也是政治人物修身養性常見的寶典之一。

韓國瑜日前參加佛光山位在台中市的新惠中寺開光落成典禮致詞時透露，在立法院遇到朝野攻防，大家都說他永遠心如止水，但外界有所不知的是，其實看到這些場面，他心中都在默唸「般若波羅蜜多」心經。

韓國瑜遇到朝野攻防念心經，其實不少政治人物都把心經當寶典。例如王金平曾隨身攜帶金剛經，一有時間就念上一段經文，在立法院主持議事時，每逢朝野吵架，王金平就會打開主席台桌下放的金剛經默念，之前接受媒體專訪也稱，他從金剛經中領悟「公衙門裡好修行，代誌本來就是安捏，文殊菩薩欸教育教導我們日常生活的智慧，要體現、要奉行祂的教育，要對人好，對人善，凡事替人想。」

柯文哲過去參選台北市長時曾談到，過去擔任醫師在急診室壓力很大時，每天早上都會念金剛經，後來「看議會在亂的時候，快忍不住時，就念金剛經當超度。」

林全過去接受媒體專訪時也稱，人生陷入低潮，因為讀誦「金剛經」而得到紓解，當他睡不著時就默念一段，3個月期間就背下來了，此後金剛經成為他的人生寶典，後來林全還因此被媒體形容為「金剛閣揆」，凡事依理行事，有如金剛之身一般。