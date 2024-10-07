中低收入戶用公立殯葬免費？ 內政部：地方多保留態度

立法院內政委員會今審查俗稱「艱苦人條款」的「殯葬管理條例」第21條之1修正條文草案，盼擴大適用範圍至中低收入戶。內政部指出，各縣市多半認為現行低收入戶免收已有財政負擔，因此持保留態度，且可能造成重複補貼，須審慎思考。

「艱苦人條款」是指低收入戶過世後，可免費使用公立殯葬設施火化及納骨塔，國民黨立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄、羅廷瑋，及民進黨立委劉建國、伍麗華等人提案修法，皆提及適用範圍應從低收入戶，擴大至中低收入戶。

內政部書面報告指出，政府有必要對經濟弱勢族群優先照顧，由於公立殯葬設施是由地方經營管理，經徵詢22縣市政府意見，多半認為現行低收入戶免收已有財政負擔，對於擴大適用對象多持保留態度。

內政部提到，另依行政院主計總處意見，免費使用公立火化場及骨灰（骸)存放設施，與社會救助法第16條所訂喪葬補助性質相同，造成重複補貼，應予避免，且應本擇一適用原則辦理，因涉及地方自治權責，宜由各地方政府審酌其財政狀況辦理。

內政部表示，根據衛福部統計，截至今年第2季，全國中低收入戶人口數約26萬2739人，已與低收入戶26萬3884人相當，如讓其免費使用公立殯葬設施，勢必對政府財政有一定影響，如何規劃費用減免措施，仍須審慎思考。

此外，也有立委提案將「經各直轄市、縣（市）政府認定家庭生活困頓、陷入緊急危難」納入免收範圍，內政部認為，社會救助法第21條已有急難救助金規範，尚能支應喪葬相關費用，倘修法予以免費使用公立殯葬設施，恐有資源重複補助之虞。

針對立委提案增列「特殊境遇家庭者」免收費用部分，內政部指出，依衛福部統計，截至今第2季為止，特殊境遇家庭人口數約為3萬4322人，但此類家庭係以個案狀況認定，數量各年變動幅度較大，政府尚難事先推估編列補助經費，且現行特殊境遇家庭扶助條例提供之「緊急生活扶助」，已可支應喪葬費用，建議回歸該條例或循其他社會救助途徑協助。