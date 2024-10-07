中低收入戶用公立殯葬免費？ 內政部：地方多保留態度
立法院內政委員會今審查俗稱「艱苦人條款」的「殯葬管理條例」第21條之1修正條文草案，盼擴大適用範圍至中低收入戶。內政部指出，各縣市多半認為現行低收入戶免收已有財政負擔，因此持保留態度，且可能造成重複補貼，須審慎思考。
「艱苦人條款」是指低收入戶過世後，可免費使用公立殯葬設施火化及納骨塔，國民黨立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄、羅廷瑋，及民進黨立委劉建國、伍麗華等人提案修法，皆提及適用範圍應從低收入戶，擴大至中低收入戶。
內政部書面報告指出，政府有必要對經濟弱勢族群優先照顧，由於公立殯葬設施是由地方經營管理，經徵詢22縣市政府意見，多半認為現行低收入戶免收已有財政負擔，對於擴大適用對象多持保留態度。
內政部提到，另依行政院主計總處意見，免費使用公立火化場及骨灰（骸)存放設施，與社會救助法第16條所訂喪葬補助性質相同，造成重複補貼，應予避免，且應本擇一適用原則辦理，因涉及地方自治權責，宜由各地方政府審酌其財政狀況辦理。
內政部表示，根據衛福部統計，截至今年第2季，全國中低收入戶人口數約26萬2739人，已與低收入戶26萬3884人相當，如讓其免費使用公立殯葬設施，勢必對政府財政有一定影響，如何規劃費用減免措施，仍須審慎思考。
此外，也有立委提案將「經各直轄市、縣（市）政府認定家庭生活困頓、陷入緊急危難」納入免收範圍，內政部認為，社會救助法第21條已有急難救助金規範，尚能支應喪葬相關費用，倘修法予以免費使用公立殯葬設施，恐有資源重複補助之虞。
針對立委提案增列「特殊境遇家庭者」免收費用部分，內政部指出，依衛福部統計，截至今第2季為止，特殊境遇家庭人口數約為3萬4322人，但此類家庭係以個案狀況認定，數量各年變動幅度較大，政府尚難事先推估編列補助經費，且現行特殊境遇家庭扶助條例提供之「緊急生活扶助」，已可支應喪葬費用，建議回歸該條例或循其他社會救助途徑協助。
至於立委提案中提及「其餘所需經費，必要時由中央政府編列預算補助。」，內政部表示，除社會救助本屬地方自治權責外，因各縣市基本生活費條件不一，計算低收入戶及中低收入戶之標準不同，除事先估算並編列中央配合經費實有困難外，亦涉及財政紀律法相關規定，允宜徵詢行政院主計總處及財政部意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言