快訊

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

男劫財劫色殺退休女教師改判無期 藍委批司法已死

中央社／ 台北7日電

劉姓男子劫財劫色殺害退休女教師案，經5度判死改判無期，最高法院日前駁回上訴定讞。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇等人，今天手持白玫瑰哀悼女教師，並提出最沉痛的抗議，哀悼司法正義已死。

高雄10年前發生劉男劫財劫色，並持鐵鎚打死退休女教師命案，一審至更三審5度被判死。但更四審認定劉男犯行是隨機偶發，不符「情節最重大之罪」，改判無期徒刑，最高法院4日駁回上訴定讞。受害家屬表示，此案被折磨近10年最後卻判無期，「對司法和政府絕望」。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨團副書記長羅智強，以及國民黨立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄、羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團，手持白玫瑰，為遭劉男殺害的女教師默哀。

王鴻薇指出，這樣人神共憤的凶殺案，凶手曾經5度判死，但被最高法院駁回，發回更審後，遇到大法官釋憲，使得未來判死比登天還難，已達到實質廢死。這名凶手成為憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，第一個拿到免死金牌，引起社會大眾非常大的反彈。

王鴻薇表示，司法是社會最後一道正義，不論是本案，還是其他重大案件的受害人及其家屬，遲未等到正義及公道，這次案件再次凸顯，大法官對於社會感情及正義的踐踏，讓大眾難以接受。國民黨團今天用白玫瑰哀悼女教師，希望撫慰死者及其家屬，也提出最沉痛的抗議，哀悼司法正義已死，人民對司法正義還僅存的一絲信賴、希望，已經灰飛煙滅。

羅智強指出，踐踏多數反廢死的民意，大法官就是違憲。師鐸獎女老師無端遭受極其殘忍的方式殺害。凶手經法院多次判決死刑，終於免死判決定讞，而最高法院直接公開告訴大家，因為要配合大法官實質廢死的憲法判決，所以是大法官放了這名凶手，大法官的手上沾著這位女教師的鮮血。

羅智強表示，中華民國是民主國家，最高的決定者就是人民，如果多數民意決定廢死，必須接受，大法官到底憑什麼廢死。只因為民進黨的黨綱要廢死，所以大法官就繞過民意，踐踏法院審判權，宣布實質廢死。他個人對於大法官實質廢死的判決無法接受，會採取必要行動，抗議大法官踐踏民意。

國民黨 大法官 廢死

延伸閱讀

羅智強：賴清德「祖國論」踩中華民國是「中共同路人」

資策會董座打破慣例要薪水 王鴻薇揭「賴友友」背景：待遇高人一等

賴清德「祖國說」 王鴻薇：現場只有賴不認同中華民國

殺女師犯5度判死仍改判無期 王鴻薇：敲響司法正義喪鐘

相關新聞

立院朝野吵不完 韓國瑜默念心經 「金剛閣揆」是他

立法院長韓國瑜日前到台中參加寺廟開光落成典禮，透露看到立院朝野攻防，心中都在默唸「般若波羅蜜多」心經，其實不少政治人物面...

預告出大事議員爆柯文哲有鹹濕對話 學姊：辱台灣人智商

國民黨議員鍾小平預告，有周刊將爆料讓民眾黨主席柯文哲人格毀滅的報導。鍾說，據傳柯文哲手機對話紀錄有「鹹濕內容」，更稱「這...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

京華城停工？蔣萬安不給勘驗今發函確認..白轟尾巴搖狗

京華城案，北檢聲請京華城土地扣押獲准。北市長蔣萬安日前表示市府將不給施工勘驗，並今發函法院確認是否停工。民眾黨北市議會黨...

藍委擬提600億特別預算條例 分3年整建全台老舊校舍

國民黨立法院黨團今開記者會檢討當前政府對老舊校舍改善措施，國民黨立委陳菁徽將提出特別條例草案，要求中央編列600億元特別...

全民防衛誰指揮？ 顧立雄：國安會

「全動署、後勤與內政部等單位，都不知道全民動員誰指揮？應儘速確定統籌單位！」民進黨立委洪申翰7日質疑，內政部不知軍方在戰時如何安排警消，許多部門也不清楚指揮單位，應儘速釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。