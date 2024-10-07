男劫財劫色殺退休女教師改判無期 藍委批司法已死

劉姓男子劫財劫色殺害退休女教師案，經5度判死改判無期，最高法院日前駁回上訴定讞。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇等人，今天手持白玫瑰哀悼女教師，並提出最沉痛的抗議，哀悼司法正義已死。

高雄10年前發生劉男劫財劫色，並持鐵鎚打死退休女教師命案，一審至更三審5度被判死。但更四審認定劉男犯行是隨機偶發，不符「情節最重大之罪」，改判無期徒刑，最高法院4日駁回上訴定讞。受害家屬表示，此案被折磨近10年最後卻判無期，「對司法和政府絕望」。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨團副書記長羅智強，以及國民黨立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄、羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團，手持白玫瑰，為遭劉男殺害的女教師默哀。

王鴻薇指出，這樣人神共憤的凶殺案，凶手曾經5度判死，但被最高法院駁回，發回更審後，遇到大法官釋憲，使得未來判死比登天還難，已達到實質廢死。這名凶手成為憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，第一個拿到免死金牌，引起社會大眾非常大的反彈。

王鴻薇表示，司法是社會最後一道正義，不論是本案，還是其他重大案件的受害人及其家屬，遲未等到正義及公道，這次案件再次凸顯，大法官對於社會感情及正義的踐踏，讓大眾難以接受。國民黨團今天用白玫瑰哀悼女教師，希望撫慰死者及其家屬，也提出最沉痛的抗議，哀悼司法正義已死，人民對司法正義還僅存的一絲信賴、希望，已經灰飛煙滅。

羅智強指出，踐踏多數反廢死的民意，大法官就是違憲。師鐸獎女老師無端遭受極其殘忍的方式殺害。凶手經法院多次判決死刑，終於免死判決定讞，而最高法院直接公開告訴大家，因為要配合大法官實質廢死的憲法判決，所以是大法官放了這名凶手，大法官的手上沾著這位女教師的鮮血。

羅智強表示，中華民國是民主國家，最高的決定者就是人民，如果多數民意決定廢死，必須接受，大法官到底憑什麼廢死。只因為民進黨的黨綱要廢死，所以大法官就繞過民意，踐踏法院審判權，宣布實質廢死。他個人對於大法官實質廢死的判決無法接受，會採取必要行動，抗議大法官踐踏民意。