影／藍委擬提600億特別預算 分3年整建全台老舊校舍

國民黨立委陳菁徽與黃健豪上午舉行記者會，檢討當前政府對老舊校舍改善措施，國民黨立委陳菁徽將提出特別條例草案，要求中央編列600億元特別預算整建全台屋齡超過50年老舊校舍，法案通過後於3年內執行完畢。

陳菁徽表示，根據行政院以及地方政府的多項數據顯示，全臺灣各縣市正面臨校舍老舊且危險的嚴峻問題，亟需政府挹注經費進行改善。尤其今年0403花蓮大地震後，各縣市政府更加重視校舍的安全問題，台北市政府甚至宣布進入大都更時代，並推出「都更八支箭」。然而，在行政院114年的總預算中，值管總額創新高達3兆多元，但卻僅編列37.5億元用於補助地方政府整建校舍，這與當前原物料上漲、校舍建設成本動輒數千萬甚至上億的現實嚴重脫節。

陳菁徽認為，行政院對此議題的態度令人憂心。政府應承擔起教育環境安全的責任，而非將此問題歸咎於地方自治。地方財源有限，全園22個縣市分配37.5億元，顯然無法應付校舍的龐大修繕需求，根本無濟於事。令人不解的是，行政院卻編列15億元進行宣傳，這幾乎是整建校舍經費的一半。校舍安全關乎學生的生命，一旦發生災害，再多的行銷預算都無法挽回師生傷亡的慘劇。

陳菁徽表示，過去多次前往高雄會勘校園環境，除了廁所老舊，管道堵塞，甚至還發現廁所的牆壁天花板斑駁甚至長出鐘乳石，這不僅影響到學生上廁所的權益，也凸顯許多校舍已經老舊到問題重重。對此行政院也已核定，以特別統等分配款投入80 億元進行國民中小學老舊廁所整修。但是連廁所翻修都編列 80 億的預算，為何整修校舍的費用卻僅有37.5億，實在難以理解。

陳菁徽呼籲，政府應立即正視校舍老舊問題，並針對改善校舍安全編列充足的預算。為此，她已提出「一百十四年度強化公立高級中等以下學校校含環境安全改善特別條例草案」，賦予中央政府編列600億元特別預算上限的法源依據，確保全臺學生能在安全的環境中學習，避免不必要的悲劇發生。

立委黃健豪表示，近年由於缺工缺料。不僅人力成本增加，營建類原物料大漲，營造業成本大幅增加。黃健豪表示，補助審查原則把單價訂的明明白白，像是「教室」審查原則以「一般地區每平方公尺2萬6,000元為原則」（換算一坪約8萬 5950元）。因此，若舊校舍翻新，行情上一坪大概7-12萬，單價訂在一坪8.6萬沒有問題，可是如果是拆除改建，光是拆除一坪可能就要3萬至5萬，還不包含興建的費用，若包含重建費用一坪可能 15-25 萬都有可能。教育部編列這樣的補助經要是不是在告訴縣市政府、學校，一律只能補強、翻新，不能改建？因為每個縣市分配到的經費有限，如果只做補強翻新可能可以多做幾間學校，若改建勢必會排擠其他學校預算，若該校舍實有改建的必要，也將因為經費不足緣故而無法改建。