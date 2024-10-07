藍委盼艱苦人條款再升級 公立火葬納骨塔納中低收免費

立法院內政委員會今天審查「殯葬管理條例」第21條之1條文修正草案，國民黨立院黨團多位立委上午舉行記者會，指已提案修法納入中低收入戶也可享免費使用公立殯葬設施火化及塔位，呼籲朝野共同支持。

長年行善的雲林夜市慈愛會推動「艱苦人條款」，立法院2017年三讀殯葬管理條例第21條之1，讓全國列冊16萬「低收入戶」往生可享免費使用公立殯葬設施火化及塔位。不過，全國尚有逾10萬戶「中低收入戶」無法免費火葬進塔，協會日前透過立委張嘉郡盼能爭取修法，加碼擴大受惠範圍。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今與立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄、羅庭瑋，以及雲林夜市慈愛會共同舉行記者會。

張嘉郡指出，非六都縣市的低收入戶收入為14230元，中低收入戶為2萬1千多元，火化費用一般約為4、5萬多元，這筆費用很可能是壓倒家庭的最後一根稻草，連死者想尊嚴地走完最後一哩路都是奢求。

張嘉郡表示，此次修法除了原有14萬4668低收入戶、約27萬7364人外，新增10萬7664中低收入戶、約28萬6717人也能免除使用費用，讓社會上的「艱苦人」能尊嚴善終。國內多有出現無法安葬需要向社會求助的案例，希望讓更多需要被照顧的人受到保障。這項修法不分藍綠，也不分中央地方，盼朝野共同支持。

許宇甄說，雲林縣是第一個低收與中低收入戶都能免費使用火化場的縣市，除雲林以外，僅台中市有納入中低收入戶，其餘縣市僅補助低收入戶。這些經濟弱勢不應被政府忽視。

雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，以六都而言，目前台北市、新北市、桃園市的中低收入戶塔位火化費用有半價折扣；台中中低收入戶及獨居老人則是免費；台南火化費用約提供四至五折優惠，高雄雖未有明文規定，但對弱勢族群費用也有半價優惠，希望立院通過修法，照顧艱苦人。