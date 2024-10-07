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彭啓明：跨部會協商 促台版CBAM於2025年上路

中央社／ 台北7日電

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，環境部長彭啓明表示，碳費費率明年元旦實施，預計今天有望達成共識；同時跨部會討論推動台版CBAM，希望能在明年上路，以保護本地產業。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長彭啓明，針對「垃圾裸露堆置及災後垃圾妥善處理對策」等進行專題報告。

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，碳費議題備受關注。被問及外界以「可樂價」評價自願減量優惠碳費費率，彭啓明接受媒體聯訪時說，若每噸碳新台幣300到500元，委員決定出一個數據，優惠費率每噸100元上下，環境部都予以尊重，最後由他承擔推動成敗責任，預計2025年1月1日上路，2026年收費。

彭啓明認為，不可說是可樂價，各國推動碳費費率都是先低後高，讓大家習慣、穩健上路很重要。針對近來環團、企業不斷發聲，他評估碳費費率有機會在今天達成共識。

彭啓明提到，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）細節要到明年年中才會公告，他已確認台灣接軌歐盟CBAM沒問題；歐盟也鼓勵台灣推動台版CBAM，環境部希望能在明年同步推動，以保護本土產業。

媒體詢問台版CBAM是否也在明年1月1日上路，彭啓明表示，目前已在跨部會協商，包含與財政部、經濟部等，同時要跟世界貿易組織（WTO）通報，需要一點時間、努力中，希望可以在明年上路。

彭啓明舉例，每個產業不一樣，像是台灣的水泥有3成從越南等地進口，本地水泥業者努力減碳，但是進口的不用，會造成不公平問題。台泥也發聲希望有台版CBAM，環境部在此回應，會輔導進口業者明年要試行申報碳足跡，這樣比較符合公平正義原則。

另外，彭啓明說，將推動公共工程加強綠色採購比例，鼓勵政府、企業的建設要綠色採購、申報碳足跡，可以藉此提供國內做得好的廠商，在本地政府採購上有較大優惠、誘因。

彭啓明 環境部 碳費

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