快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

會買嗎？他曝「iPhone 17 Air會熱賣」但果粉要妥協5大規格消失

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文將訪歐 民進黨團：相信她會成為關鍵外交代言人

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴總統與前總統蔡英文520後6日首度同框，賴總統並祝福蔡英文12日出訪歐洲。圖／總統府提供
賴總統與前總統蔡英文520後6日首度同框，賴總統並祝福蔡英文12日出訪歐洲。圖／總統府提供

前總統蔡英文即將於12日出訪歐洲，賴清德總統也在昨日與蔡英文會面時給予祝福。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是蔡英文卸任總統以後，在非常短的時間內就受到國際高規格的邀訪，相信她會成為台灣關鍵的外交代言人。

民進黨團今上午舉行輿情記者會，針對蔡英文即將出訪歐洲捷克等國，吳思瑤說，這是蔡英文卸任之後，在非常短的時間內就受到非常高規格的國際邀訪，其意義跟重要性是非同小可。她指出，蔡英文在任總統期間，熟知國際關係，並領導台灣，讓台灣成為世界的關鍵字

吳思瑤說，非常期待蔡英文的出訪，可以為台灣的外交進行更多元、更多軌的一個延伸，同時彰顯台灣，成為壯大台灣的力量。

吳思瑤並表示，蔡英文的出訪是真的非常難得，尤其在卸任後非常短的時間內，就被邀訪到歐洲；她指出，馬英九卸任後多年才被受邀出國訪問，比起蔡英文的外交成就，很快就受到邀請，其高下立判。

出訪 吳思瑤 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文比賴清德早出訪　綠委：相信兩人溝通順暢

蔡英文訪歐前拜會頼清德 賴盼蔡未來常在國際宣揚台灣

賴總統會晤蔡英文力挺訪歐拚外交 派黃重諺隨行

520交接後首同框 蔡賴官邸敘舊照片曝光

相關新聞

立院朝野吵不完 韓國瑜默念心經 「金剛閣揆」是他

立法院長韓國瑜日前到台中參加寺廟開光落成典禮，透露看到立院朝野攻防，心中都在默唸「般若波羅蜜多」心經，其實不少政治人物面...

預告出大事議員爆柯文哲有鹹濕對話 學姊：辱台灣人智商

國民黨議員鍾小平預告，有周刊將爆料讓民眾黨主席柯文哲人格毀滅的報導。鍾說，據傳柯文哲手機對話紀錄有「鹹濕內容」，更稱「這...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

京華城停工？蔣萬安不給勘驗今發函確認..白轟尾巴搖狗

京華城案，北檢聲請京華城土地扣押獲准。北市長蔣萬安日前表示市府將不給施工勘驗，並今發函法院確認是否停工。民眾黨北市議會黨...

藍委擬提600億特別預算條例 分3年整建全台老舊校舍

國民黨立法院黨團今開記者會檢討當前政府對老舊校舍改善措施，國民黨立委陳菁徽將提出特別條例草案，要求中央編列600億元特別...

全民防衛誰指揮？ 顧立雄：國安會

「全動署、後勤與內政部等單位，都不知道全民動員誰指揮？應儘速確定統籌單位！」民進黨立委洪申翰7日質疑，內政部不知軍方在戰時如何安排警消，許多部門也不清楚指揮單位，應儘速釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。