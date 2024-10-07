蔡英文將訪歐 民進黨團：相信她會成為關鍵外交代言人

前總統蔡英文即將於12日出訪歐洲，賴清德總統也在昨日與蔡英文會面時給予祝福。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是蔡英文卸任總統以後，在非常短的時間內就受到國際高規格的邀訪，相信她會成為台灣關鍵的外交代言人。

民進黨團今上午舉行輿情記者會，針對蔡英文即將出訪歐洲捷克等國，吳思瑤說，這是蔡英文卸任之後，在非常短的時間內就受到非常高規格的國際邀訪，其意義跟重要性是非同小可。她指出，蔡英文在任總統期間，熟知國際關係，並領導台灣，讓台灣成為世界的關鍵字

吳思瑤說，非常期待蔡英文的出訪，可以為台灣的外交進行更多元、更多軌的一個延伸，同時彰顯台灣，成為壯大台灣的力量。

吳思瑤並表示，蔡英文的出訪是真的非常難得，尤其在卸任後非常短的時間內，就被邀訪到歐洲；她指出，馬英九卸任後多年才被受邀出國訪問，比起蔡英文的外交成就，很快就受到邀請，其高下立判。