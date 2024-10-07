國民黨批罷樑團體枉顧災情 用違法政治獻金快樂開唱

國民黨中央今天舉行記者會指出，山陀兒風災後基隆市府正全力救災，罷樑團體卻罔顧災情持續搞政治，甚至用違法政治獻金在基隆快樂開唱，呼籲罷樑團體應該回歸合法管道，不該學習「綠能你不能」的雙標。

國民黨發言人楊智伃表示，基隆遭遇嚴重災情，謝國樑守護基隆持續勘災，罷樑團體卻持續羞辱謝國樑，甚至為了宣傳罷樑還在基隆開演唱會歡樂開唱，與謝國樑不分日夜的努力勘災身影形成強烈對比。罷樑團體批評北北基桃為救謝國樑的選情而放颱風假，難道都沒看到基隆的嚴重災情？難道這些假不該放？

國民黨台北市議員詹為元指出，罷樑團體在臉書廣告大灑幣，一個月下19萬元的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選的蔡適應還多，錢從那裡來？罷樑團體在募資平台上募款700餘萬元，不受目前法律規範，顯然刻意規避政治獻金法，以取巧的管道進行不受限制的募款。

詹為元批評，罷樑團體自己不守法，還口口聲聲說自己合法報稅、公開透明。他質疑，捐獻者的資料有上報監察院？每一個捐獻者有捐款上限？罷樑團體所謂的會計報告，有上傳給政府監督嗎？答案是都沒有，若可以規避合法監督管道，以後政治獻金法乾脆廢除，這樣的雙標，跟綠能你不能有何不同？

國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉表示，罷樑團體以募資平台違法募資，今年6月發函到內政部詢問，內政部指監察院應該要依法處理，結果監察院並沒有立案；8月正式向監察院提出檢舉，迄今監院沒有任何作為，令人不禁懷疑監院是否要等這些違法募得的政治獻金花完以後才開始辦，還是要等10月13號的罷免投票後才開始辦？

潘艾嘉呼籲所有基隆市民，10月13號一定要出門投下不同意罷免的一票，停止政治惡鬥。