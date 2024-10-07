快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

會買嗎？他曝「iPhone 17 Air會熱賣」但果粉要妥協5大規格消失

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨批罷樑團體枉顧災情 用違法政治獻金快樂開唱

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台北市議員詹為元、國民黨發言人楊智伃、基隆市黨部發言人潘艾嘉今舉行記者會指出，風災後基隆市府正全力救災，但罷樑團體卻罔顧災情持續搞政治。圖／國民黨提供
國民黨台北市議員詹為元、國民黨發言人楊智伃、基隆市黨部發言人潘艾嘉今舉行記者會指出，風災後基隆市府正全力救災，但罷樑團體卻罔顧災情持續搞政治。圖／國民黨提供

國民黨中央今天舉行記者會指出，山陀兒風災後基隆市府正全力救災，罷樑團體卻罔顧災情持續搞政治，甚至用違法政治獻金在基隆快樂開唱，呼籲罷樑團體應該回歸合法管道，不該學習「綠能你不能」的雙標。

國民黨發言人楊智伃表示，基隆遭遇嚴重災情，謝國樑守護基隆持續勘災，罷樑團體卻持續羞辱謝國樑，甚至為了宣傳罷樑還在基隆開演唱會歡樂開唱，與謝國樑不分日夜的努力勘災身影形成強烈對比。罷樑團體批評北北基桃為救謝國樑的選情而放颱風假，難道都沒看到基隆的嚴重災情？難道這些假不該放？

國民黨台北市議員詹為元指出，罷樑團體在臉書廣告大灑幣，一個月下19萬元的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選的蔡適應還多，錢從那裡來？罷樑團體在募資平台上募款700餘萬元，不受目前法律規範，顯然刻意規避政治獻金法，以取巧的管道進行不受限制的募款。

詹為元批評，罷樑團體自己不守法，還口口聲聲說自己合法報稅、公開透明。他質疑，捐獻者的資料有上報監察院？每一個捐獻者有捐款上限？罷樑團體所謂的會計報告，有上傳給政府監督嗎？答案是都沒有，若可以規避合法監督管道，以後政治獻金法乾脆廢除，這樣的雙標，跟綠能你不能有何不同？

國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉表示，罷樑團體以募資平台違法募資，今年6月發函到內政部詢問，內政部指監察院應該要依法處理，結果監察院並沒有立案；8月正式向監察院提出檢舉，迄今監院沒有任何作為，令人不禁懷疑監院是否要等這些違法募得的政治獻金花完以後才開始辦，還是要等10月13號的罷免投票後才開始辦？

潘艾嘉呼籲所有基隆市民，10月13號一定要出門投下不同意罷免的一票，停止政治惡鬥。

基隆 政治獻金 謝國樑

延伸閱讀

罷樑投票前夕禿子燕子漢子合體？ 韓國瑜出席機率低

罷樑案電視說明會今晚登場 戴璟安、謝國樑各擬論述備戰

控罷樑宣傳車違停…國民黨：謝國樑忙救災 罷團不幫忙還添亂？

山海音樂節照辦 罷團：希望災後民眾藉由音樂獲得力量

相關新聞

立院朝野吵不完 韓國瑜默念心經 「金剛閣揆」是他

立法院長韓國瑜日前到台中參加寺廟開光落成典禮，透露看到立院朝野攻防，心中都在默唸「般若波羅蜜多」心經，其實不少政治人物面...

預告出大事議員爆柯文哲有鹹濕對話 學姊：辱台灣人智商

國民黨議員鍾小平預告，有周刊將爆料讓民眾黨主席柯文哲人格毀滅的報導。鍾說，據傳柯文哲手機對話紀錄有「鹹濕內容」，更稱「這...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

京華城停工？蔣萬安不給勘驗今發函確認..白轟尾巴搖狗

京華城案，北檢聲請京華城土地扣押獲准。北市長蔣萬安日前表示市府將不給施工勘驗，並今發函法院確認是否停工。民眾黨北市議會黨...

藍委擬提600億特別預算條例 分3年整建全台老舊校舍

國民黨立法院黨團今開記者會檢討當前政府對老舊校舍改善措施，國民黨立委陳菁徽將提出特別條例草案，要求中央編列600億元特別...

全民防衛誰指揮？ 顧立雄：國安會

「全動署、後勤與內政部等單位，都不知道全民動員誰指揮？應儘速確定統籌單位！」民進黨立委洪申翰7日質疑，內政部不知軍方在戰時如何安排警消，許多部門也不清楚指揮單位，應儘速釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。