蔡英文比賴清德早出訪 綠委：相信兩人溝通順暢

前總統蔡英文獲邀於本月12日出訪，展開為期8天訪歐行程，並將在捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）發表演說。對外界議論蔡英文早於賴清德出訪，民進黨立委表示，蔡英文訪歐意義非凡，除彰顯台歐關係，也能近距離了解歐洲政治脈動，相信蔡、賴之間溝通順暢，有對此進行交流。

民進黨立委王定宇指出，這是蔡英文卸任後首次出訪，極具意義，也非常重要。第一，中國無時無刻都在干擾台灣外交，何況是卸任元首出訪，之前副總統蕭美琴就任前訪歐就遭干擾，甚至引起維安事件，所在地就在捷克周邊國家，此次蔡英文訪歐，維安規格相當高，也受到歐洲各國的禮遇。

第二，此次訪歐有非常重要的意義，在蔡英文任內，台歐關係不斷升溫，在安全議題、地緣政治、雙邊投資都有新的突破，歐洲國家也陸續推出、通過友台法案，在歐洲許多國家進行選舉改選時，蔡英文訪歐除了彰顯台歐關係，也可以近距離交流、了解歐洲目前政治脈動，作為台灣外交參考。

第三，蔡英文訪歐是國家外交重要事項，賴清德當然全程掌握，蔡賴之間溝通順暢，就訪歐事項，他個人相信一定有進行相關討論跟意見交流，期待蔡英文訪歐能推進台歐關係，祝一路順風，讓台灣被世界看見。

民進黨立委許智傑指出，蔡英文留學英國，對歐洲相當熟悉，加上任內這幾年台歐關係歷史新高點，這次出訪想必收穫滿滿，不論經貿、文化、科技，甚至是軍事交流，他認為充滿無限可能性。他也相當感謝小英總統，卸任後繼續發揮影響力，成為台灣推展外交的強力人選。