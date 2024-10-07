預告出大事議員爆柯文哲有鹹濕對話 學姊：辱台灣人智商

國民黨議員鍾小平預告，有周刊將爆料讓民眾黨主席柯文哲人格毀滅的報導。鍾說，據傳柯文哲手機對話紀錄有「鹹濕內容」，更稱「這會出大事」。民眾黨議員黃瀞瑩批評，對柯文哲抹紅抹黑後，現已到抹黃階段，請不要汙辱全台灣人民智商。

鍾小平日前爆料，表示據傳柯文哲手機裡面的通訊軟體包括微信、LINE、Telegram的對話紀錄，已經被破解，並表示柯文哲手機對話內容有追女生及「人設毀滅」的腥羶色內容，並且預言「這周二會出大事」。

民眾黨議員黃瀞瑩反擊表示，鍾小平這樣的爆料完全沒有任何根據、也完全沒有任何證據。黃說，一路以來，藍綠兩大黨對柯文哲政治攻擊的手法，就是先抹紅、再抹黑、最後是抹黃，現在已經到了抹黃階段，請爆料的議員拿出證據，不要汙辱全台灣人民的智商。

另外，前柯文哲幕僚、名嘴張益贍也稱民眾黨現在是全黨在盲挺柯文哲，要擔心信用破產。陳宥丞反問，每天忙賺通告費的名嘴要不要問問藍綠兩黨，是誰每天在盲打柯文哲？並反問張，台灣現在的總統是誰？台北市長是誰？如果國慶外賓來，問問台灣的總統是誰？他可能會告訴你是柯文哲。

陳宥丞說，是否兩大黨沒有了柯文哲，政論節目沒有了柯文哲，就會沒有了收視率？現在民眾在意的應該是攸關你我生活的民生議題，不應陷入藍綠對立泥淖中。對於被指會信用破產？陳反問，側翼名嘴過去說要吞曲棍球的，吞了沒？不要每天利用媒體做議題攻擊，這才是信用破產。