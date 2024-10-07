「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

立法院長韓國瑜上周五（4日）邀朝野吃「和解飯」，盼化解總預算案僵局，因山陀兒颱風延期，總預算案也在4日再遭藍白聯手擱置。據悉，「和解飯」確定改為本周五（11日）中午登場，但正式「和解」前朝野仍各自嗆聲，藍白不滿府、院扮黑臉、白臉打配合，民進黨則呼籲藍白顧民生，別搞政治攻防。

明年度中央政府總預算持續卡關，起因為原民無黨籍立委高金素梅不滿行政院未編滿禁伐補償預算，藍白立委也質疑政府公糧收購、健保點值等相關預算，也都沒有編入明年度總預算，並為此杯葛總預算。

行政、立法兩院院長卓榮泰與韓國瑜，原訂上周五、4日晚間邀朝野黨團三長餐敘，盼透過「和解飯」化解總預算未能付委審查的窘境，但因山陀兒颱風攪局，宣告擇期再聚，因此，藍白在4日上午的立法院會中，又再度擱置總預算列入議程。

據了解，和解飯目前確定延期一周，在本周五、11日中午登場，地點維持點水樓。民進黨團盼雙方對話時能不設前提，保留彈性，讓朝野是在善意的前提下溝通，而非只著眼政治攻防。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲藍委，不要只搞政爭，不顧民生，災害過後更應體悟地方民生需求，立委要為人民發聲，不是只為黨意而與全民為敵。防災治水強化國土韌性是永續工作，不該因政治鬥爭說停就停，斷炊中止，應盡快讓預算進入審查。

國民黨首席副書記長王鴻薇表示，她尚未收到朝野餐敘確切時間，但是立法院長韓國瑜召集，所以國民黨團幹部自然還是會出席。國民黨出席是為了解決總預算紛爭，不像賴清德總統一樣愛搞鬥爭；對於民進黨指藍營卡治水預算？王鴻薇說，將請執政黨先報告過去一、兩千億的治水預算是怎麼花的？砸了一兩千億卻打水漂，到處還是淹水，還好意思繼續向納稅人要錢。

國民黨立委賴士葆表示，朝野吃不吃飯不重要，立法院總預算總是要審，只是行政院長卓榮泰其實明天就要來立院備詢，為何還要拖到周五才吃？他研判賴清德總統國慶日之前都不想和解，致詞準備了要破壞兩岸、破壞朝野和解氣氛的說詞，「周四先打在野黨一拳，周五再吃飯」，因此在野黨周四要先看一下賴清德國慶日談話內容，再考慮一下是否吃飯？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前表示，解鈴還須繫鈴人，卡住預算案的關鍵人物是行政院與院長卓榮泰，不該由韓國瑜來背鍋，且並非一定要吃飯才能解決問題，希望卓榮泰誠實面對亂編預算的錯誤，「吃不吃飯這件事情，一點都不重要」。