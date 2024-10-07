快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

會買嗎？他曝「iPhone 17 Air會熱賣」但果粉要妥協5大規格消失

聽新聞
0:00 / 0:00

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）將在11日中午邀請朝野黨團三長餐敘共商。圖／本報資料照片
明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）將在11日中午邀請朝野黨團三長餐敘共商。圖／本報資料照片

立法院韓國瑜上周五（4日）邀朝野吃「和解飯」，盼化解總預算案僵局，因山陀兒颱風延期，總預算案也在4日再遭藍白聯手擱置。據悉，「和解飯」確定改為本周五（11日）中午登場，但正式「和解」前朝野仍各自嗆聲，藍白不滿府、院扮黑臉、白臉打配合，民進黨則呼籲藍白顧民生，別搞政治攻防。

明年度中央政府總預算持續卡關，起因為原民無黨籍立委高金素梅不滿行政院未編滿禁伐補償預算，藍白立委也質疑政府公糧收購、健保點值等相關預算，也都沒有編入明年度總預算，並為此杯葛總預算。

行政、立法兩院院長卓榮泰與韓國瑜，原訂上周五、4日晚間邀朝野黨團三長餐敘，盼透過「和解飯」化解總預算未能付委審查的窘境，但因山陀兒颱風攪局，宣告擇期再聚，因此，藍白在4日上午的立法院會中，又再度擱置總預算列入議程。

據了解，和解飯目前確定延期一周，在本周五、11日中午登場，地點維持點水樓。民進黨團盼雙方對話時能不設前提，保留彈性，讓朝野是在善意的前提下溝通，而非只著眼政治攻防。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲藍委，不要只搞政爭，不顧民生，災害過後更應體悟地方民生需求，立委要為人民發聲，不是只為黨意而與全民為敵。防災治水強化國土韌性是永續工作，不該因政治鬥爭說停就停，斷炊中止，應盡快讓預算進入審查。

國民黨首席副書記長王鴻薇表示，她尚未收到朝野餐敘確切時間，但是立法院長韓國瑜召集，所以國民黨團幹部自然還是會出席。國民黨出席是為了解決總預算紛爭，不像賴清德總統一樣愛搞鬥爭；對於民進黨指藍營卡治水預算？王鴻薇說，將請執政黨先報告過去一、兩千億的治水預算是怎麼花的？砸了一兩千億卻打水漂，到處還是淹水，還好意思繼續向納稅人要錢。

國民黨立委賴士葆表示，朝野吃不吃飯不重要，立法院總預算總是要審，只是行政院長卓榮泰其實明天就要來立院備詢，為何還要拖到周五才吃？他研判賴清德總統國慶日之前都不想和解，致詞準備了要破壞兩岸、破壞朝野和解氣氛的說詞，「周四先打在野黨一拳，周五再吃飯」，因此在野黨周四要先看一下賴清德國慶日談話內容，再考慮一下是否吃飯？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前表示，解鈴還須繫鈴人，卡住預算案的關鍵人物是行政院與院長卓榮泰，不該由韓國瑜來背鍋，且並非一定要吃飯才能解決問題，希望卓榮泰誠實面對亂編預算的錯誤，「吃不吃飯這件事情，一點都不重要」。

立法院 藍白 韓國瑜

延伸閱讀

1圖看國慶晚會前後對比 貼文釣出韓國瑜留言…李四川回謝這句話

資策會董座打破慣例要薪水 王鴻薇揭「賴友友」背景：待遇高人一等

影／媒體三問賴清德祖國論 韓國瑜搖頭避談「反應微妙」

卓揆曝明年編近551億元系統性治水預算 可為地方做更多

相關新聞

立院朝野吵不完 韓國瑜默念心經 「金剛閣揆」是他

立法院長韓國瑜日前到台中參加寺廟開光落成典禮，透露看到立院朝野攻防，心中都在默唸「般若波羅蜜多」心經，其實不少政治人物面...

預告出大事議員爆柯文哲有鹹濕對話 學姊：辱台灣人智商

國民黨議員鍾小平預告，有周刊將爆料讓民眾黨主席柯文哲人格毀滅的報導。鍾說，據傳柯文哲手機對話紀錄有「鹹濕內容」，更稱「這...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

京華城停工？蔣萬安不給勘驗今發函確認..白轟尾巴搖狗

京華城案，北檢聲請京華城土地扣押獲准。北市長蔣萬安日前表示市府將不給施工勘驗，並今發函法院確認是否停工。民眾黨北市議會黨...

藍委擬提600億特別預算條例 分3年整建全台老舊校舍

國民黨立法院黨團今開記者會檢討當前政府對老舊校舍改善措施，國民黨立委陳菁徽將提出特別條例草案，要求中央編列600億元特別...

全民防衛誰指揮？ 顧立雄：國安會

「全動署、後勤與內政部等單位，都不知道全民動員誰指揮？應儘速確定統籌單位！」民進黨立委洪申翰7日質疑，內政部不知軍方在戰時如何安排警消，許多部門也不清楚指揮單位，應儘速釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。