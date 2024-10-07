蔡英文訪歐前拜會頼清德 賴盼蔡未來常在國際宣揚台灣

前總統蔡英文獲邀在本月12日出訪歐洲，昨天到賴清德總統官邸作客，這是兩人在賴總統上任後首度公開同框。據了解，賴總統預祝蔡英文出訪歐洲順利成功，未來也能經常性的在國際場合為台灣爭取國際能見度與支持，蔡英文則高度肯定賴總統將全社會韌性提升至更高層次。

據透露，蔡英文是在昨日下午到總統官邸拜訪，賴清德總統親自在車道口等候相迎。入座後，兩人寒暄話家常，賴總統感謝蔡英文在8年總統任期為國家打下深厚的基礎，兩人見面約1小時間內，除了討論國政、國際情勢，也談及蔡英文1的訪歐之行，賴總統預祝她行程平安順利，讓台歐關係更加穩健緊密。。

據了解，蔡英文的訪歐行程安排，賴清德不只知情，還積極鼓勵也全力相挺。

知情人士表示，賴清德的外交戰略布局有三重點。其一，賴清德有意「精銳盡出」，善用民進黨執政團隊的各張王牌為國家打造一支史上最強外交隊，無論是副總統蕭美琴出任全社會防衛韌性委員會副召集人，發揮國際溝通協調等長才，或是請出卸任後低調的蔡英文訪歐，這些安排皆透露賴清德的外交戰略布局經過綿密思考布局，也樂於讓國家精銳人才以多元形式打團體戰，一起為國貢獻，讓台灣在國際舞台發聲不缺席。

第二，賴清德總統執政延續了蔡英文的國安與兩岸政策穩健前進。賴清德總統因受限元首身分，難以自由進行國際交流，卸任後成自由之身的小英則成最佳代言人，兩人分進合擊，相輔相成。因此，賴清德上任後，即不斷向國安團隊傳達，積極安排蔡總統出訪的構想，未來，不止歐洲，他希望蔡英文可以經常性、廣泛的在國際上宣揚民主台灣的理念和價值。

第三，對於蔡英文即將出發的訪歐行程，賴清德極力鼓勵也大力促成，一方面委請國安會、外交部全力協助，並以外交部專案形式規劃，另一方面派出蔡英文過去最倚重的幕僚、國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度，在現有良好基礎上，持續深化台灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係。