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藍委提修法 中低收入戶免收喪葬費用

中央社／ 台北7日電

國民黨立委張嘉郡今天表示，現行殯葬管理條例中的艱苦人條款，已保障低收入戶可以免費使用公立火化場、納骨塔，同是弱勢家庭的中低收入戶卻被排除，她已提案修法，擴大艱苦人條款補助範圍，納入中低收入戶。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄、羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，呼籲殯葬管理條例中的艱苦人條款，能夠納入中低收入戶，免除喪葬相關費用，讓社會上的「艱苦人」能尊嚴善終。

張嘉郡指出，政府應保障人民可以有尊嚴的走完人生最後一哩路，這是「艱苦人條款」的初衷，現行法律已保障低收入戶可以免費使用公立火化場、納骨塔，希望這次修法可以再進化，納入中低收入戶。

張嘉郡表示，「艱苦人條款」是她在第8屆立委任內提案，雲林縣長張麗善在擔任第9屆立委任內推動完成，而張麗善擔任雲林縣長後，已於民國110年3月時自主加碼，讓「艱苦人條款」適用納入中低收入戶。

張嘉郡指出，低收入戶與中低收入戶都是依「社會救助法」提供扶助救濟的對象，在非六都「低收入戶」為每人每月不超過最低生活費新台幣1萬4230元，「中低收入戶」為2萬1345元，這都遠低於明年最低工資2萬8590元，這也代表這些艱困家庭很可能都是弱勢家庭。

張嘉郡表示，根據統計，目前低收入戶有14.4萬戶，共27.7萬人，而中低收入戶有10.7萬戶，共約28.6萬人。基層很多弱勢家庭面對突來的喪葬變故，4萬元的喪葬費用可能造成極大負擔，要讓離世親人有尊嚴的走完人生最後一哩路，可能是一種奢望。

丁學忠指出，他是基層出身，深知基層很多弱勢是有一餐沒一餐的過日子，在他們人生當中，受到各界關懷，在人生最後一程，希望也能受到政府協助，讓人生能完滿結束。

許宇甄表示，艱苦人條款在107年施行後，讓低收入戶不用再為辦理身後事擔心，但中低收入戶的收入也沒有比低收入戶多多少，急需幫助，目前僅雲林縣、台中市主動將中低收入戶納入免收喪葬費用，全國對於弱勢保障略顯不足。

許宇甄呼籲朝野支持修法，擴大艱苦人條款補助範圍，納入中低收入戶。為減輕地方政府負擔，她也提案所需經費由中央政府統一支應。

人生 低收入戶 張嘉郡

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