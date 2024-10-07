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羅智強：賴清德「祖國論」踩中華民國是「中共同路人」

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
賴清德總統在國慶晚會致詞內容遭到在野黨撻伐。圖／聯合報系資料照
賴清德總統在國慶晚會致詞內容遭到在野黨撻伐。圖／聯合報系資料照

賴清德總統日前提出「祖國論」，引發熱議。國民黨立委羅智強今天酸「祖國論」就是「廢話」，「中華人民共和國當然不是我們的祖國，但你在自己祖國中華民國的國慶遲到還不唱國歌耶」，他還說，中共確實處處打壓中華民國，但賴清德時時踩踏中華民國，難道不是另一種「中共同路人」嗎？

賴清德日前在國慶晚會致詞時表示，就年紀來說，建政75年的中華人民共和國絕對不可能成為即將要113歲的中華民國人民的「祖國」，中華民國甚至曾是75歲以上的中華人民共和國人民的「祖國」，引發各界議論。

羅智強指出，韓國瑜日前說從今年起要將大家最愛的中華民國從黑色小屋拉出來，「韓國瑜做到了！國慶晚會滿滿的中華民國元素，中華民國回來了」，這才是中華民國國慶該有的樣子。

羅智強表示，身為中華民國元首的賴清德，卻在國慶晚會遲到，避開唱中華民國國歌，講完話就走人。民進黨以「去中國化」，切割台灣與中華文化的連結，以「台獨史觀」裂解「中華民國史觀」，彷彿教科書上的「中華民國」4個字是在1949年才憑空而出。

羅智強還酸，賴清德可以和大陸叫板，但賴如果真心將中華民國當祖國，就該好好學韓國瑜，高唱國歌、舉起中華民國國旗，以行動展現對中華民國的忠誠，不過賴清德做得到嗎？

羅智強說，「一會兒兩國論，一會兒祖國論，賴清德把中華民國當政治操弄的工具，台獨借殼上市的招牌，需要時高舉，無用時當敝屣」，中共確實處處打壓中華民國，但時時踩踏中華民國的賴清德，難道就不是另一種「中共同路人」嗎？羅智強還說，中華民國總統不唱國歌，不屑青天白日滿地紅，才是中華民國的最大悲哀。

羅智強 賴清德

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