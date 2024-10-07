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京華城停工？蔣萬安不給勘驗今發函確認..白轟尾巴搖狗
京華城案，北檢聲請京華城土地扣押獲准。北市長蔣萬安日前表示市府將不給施工勘驗，並今發函法院確認是否停工。民眾黨北市議會黨團表示，現已是尾巴搖狗，呼籲蔣萬安，目前都還沒有看到裁定書，不要忘記你的依法行政立場。
對於京華城要不要停工？除了北檢聲請土地扣押北院獲准，北市議會也已經有議員提案京華城停工連署。不過民眾黨團今天對於京華城案是否停工，民眾黨議員陳宥丞說，到目前為止都還沒有看到裁定書內容，是否上周就已經被「尾巴搖狗」，民眾黨團也不懂，為何副市長李四川要如此積極配合，對還沒有發生的事情回覆？
陳宥丞也提醒蔣萬安，看看監察院報告，你任內是如何回覆監察院？呼籲蔣萬安不要如此躁進，不要忘記你的立場是依法行政。
至於議會有議員連署停工，陳宥丞說，議員提案是每個民意代表的權利，市府要有自己的原則與底線，不過因為柯文哲就有所退讓，提醒「今天柯文哲明天蔣萬安，小心迴力鏢」，至於議員提案，黨團予以尊重，但市府要不要配合演出，蔣萬安要硬起來，不要看到柯文哲就忘記標準。
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