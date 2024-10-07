京華城停工？蔣萬安不給勘驗今發函確認..白轟尾巴搖狗

京華城案，北檢聲請京華城土地扣押獲准。北市長蔣萬安日前表示市府將不給施工勘驗，並今發函法院確認是否停工。民眾黨北市議會黨團表示，現已是尾巴搖狗，呼籲蔣萬安，目前都還沒有看到裁定書，不要忘記你的依法行政立場。

對於京華城要不要停工？除了北檢聲請土地扣押北院獲准，北市議會也已經有議員提案京華城停工連署。不過民眾黨團今天對於京華城案是否停工，民眾黨議員陳宥丞說，到目前為止都還沒有看到裁定書內容，是否上周就已經被「尾巴搖狗」，民眾黨團也不懂，為何副市長李四川要如此積極配合，對還沒有發生的事情回覆？

陳宥丞也提醒蔣萬安，看看監察院報告，你任內是如何回覆監察院？呼籲蔣萬安不要如此躁進，不要忘記你的立場是依法行政。