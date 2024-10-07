藍委擬提600億特別預算條例 分3年整建全台老舊校舍

國民黨立法院黨團今開記者會檢討當前政府對老舊校舍改善措施，國民黨立委陳菁徽將提出特別條例草案，要求中央編列600億元特別預算整建全台屋齡超過50年老舊校舍，法案通過後於3年內執行完畢。

陳菁徽指出，行政院2025年編列創新高的3兆多元預算，僅編列37.5億元用於補助地方政府整建校舍，這與當前原物料上漲、校舍建設成本動輒千萬、上億的現實嚴重脫節。

陳菁徽表示，過去前往高雄會勘校園環境，發現學校廁所除了老舊，連牆壁天花板都斑駁到長出鐘乳石，不僅影響學生權益，也凸顯許多校舍已經老舊到問題重重。行政院核定以特別統籌分配款投入80億元進行國民中小學老舊廁所整修。但是連廁所翻修都編列80億的預算，為何整修校舍的費用卻僅有37.5億？

陳菁徽呼籲，她已提出「114年度強化公立高級中等以下學校校舍環境安全改善特別條例草案」，賦予中央政府編列600億元特別預算上限的法源依據，確保全台學生能在安全的環境中學習，避免無法預測的悲劇發生。

國民黨立委黃健豪表示，國教署針對老舊校舍的整建補助訂定了國民中小學老舊校舍整建補助審查原則，這個審查原則是在2014年訂定、2019年修正，至今也過了5年，這段期間出現缺工缺料。不僅人力成本增加，營建類原物料大漲，營造業成本也大幅增加。

黃建豪指出，目前老舊校舍實際拆除重建的只有一成，加上政府自2022年之後，就不再有相關專案計畫，而是由地方政府納入行政院一般性補助款辦理。沒有專案計畫專款專用，放任全國老舊校舍自生自滅，根本就是罔顧學童安全，無法令人接受。

黃健豪立委說，此次多位立委共同提案，建請行政院編列老舊校舍拆除改建特別預算，陳菁徽也提出特別預算法律提案，就是希望畢其功於一役，全面改建老舊校舍，讓家長們真的敢生小孩，放心生小孩，給孩子們一個安全的受教環境。

國民黨立委羅廷瑋指出，行政院做法治標不治本，今年花蓮大地震，全台有1000多所學校受損，希望可以編列特別預算，讓孩子有安全的環境學習。