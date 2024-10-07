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賴總統會晤蔡英文力挺訪歐拚外交 派黃重諺隨行

中央社／ 台北7日電

前總統蔡英文昨天赴總統賴清德官邸作客，這是兩人在520交接後首度公開同框。知情人士今天說，對於蔡英文即將出發的訪歐行程，賴總統極力鼓勵也大力促成，派出國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度。

知情人士表示，賴總統感謝蔡英文執政8年所奠下的深厚基礎，讓他能延續路線，持續帶領台灣發光發熱，並預祝蔡英文即將於12日出訪歐洲順利成功，為台灣爭取國際能見度與支持。兩人就外交、國防、國際合作等話題深入討論，蔡英文並高度肯定賴總統將全社會韌性提升至更高層次。

知情人士說，這場官邸相見歡是蔡英文於週日午後赴賴總統官邸拜訪，賴總統提前在車道口等候相迎，兩人話家常，賴總統感謝蔡英文8年為國家打下深厚的基礎。碰面的一小時除了討論國政情勢，也談及蔡英文10月12日的訪歐之行，祝福行程平安順利，讓台歐關係更加穩健緊密。

據了解，蔡英文的訪歐行安排，賴總統不只積極鼓勵也全力相挺，其背後外交戰略布局，脈絡有3重點。其一，賴總統有意「精銳盡出」，為國家打造一支史上最強外交隊。

知情人士說，由於地緣政治特性，台灣在世界地位越顯重要，近年友邦訪團各種往來交流，從外交到經貿到文化各種層面都熱烈，要讓台灣在國際舞台發聲不缺席，賴總統善用民進黨執政團隊的各張王牌，無論是副總統蕭美琴出任全社會防衛韌性委員會副召集人，發揮國際溝通協調等長才，或是請出卸任後低調「樂當宅女」的蔡英文訪歐，這些安排皆透露賴總統的外交戰略布局經過綿密思考布局，也樂於讓國家精銳人才以多元形式打團體戰，一起為國貢獻。

第二，知情人士表示，賴總統執政延續了蔡英文的國安與兩岸政策穩健前進，蔡英文是最熟悉政策，也了解賴總統穩健性格者，蔡英文過去曾表示，合適的領導人必須要有能力在國內意見分歧以及複雜國際情勢中找出最大公約數，同時對內、對外具備一定溝通能力，且要有強烈自我防衛意志，並要有能力組織與領導專業的國安團隊，而賴總統具備這樣的條件。

知情人士說，蔡英文也曾多次在不同場合公開表示，賴總統是最適合帶領台灣的領導人，並相信賴總統接棒後將持續穩健帶領台灣前進。當賴總統遇上受限元首身分，難以自由進行國際交流的場合，卸任後自由之身的蔡英文成了最佳代言人，兩人分進合擊，相輔相成。因此，賴總統上任後，即不斷向國安團隊傳達，積極安排蔡英文出訪的構想，未來，不止歐洲，他希望蔡英文可以經常性、廣泛的在國際上宣揚民主台灣的理念和價值。

第三，知情人士表示，對於蔡英文即將出發的訪歐行程，賴總統極力鼓勵也大力促成，一方面委請國安會、外交部全力協助，並以外交部專案形式規劃，另一方面派出蔡英文過去最倚重的幕僚、國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度，在現有良好基礎上，持續深化台灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係，讓台歐關係更加穩健緊密。

國安會 蔡英文

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