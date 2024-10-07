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罷樑案電視說明會今晚登場 戴璟安、謝國樑各擬論述備戰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑罷免案電視說明會今晚7時登場，圖為連署領銜人戴璟安。聯合報資料照片
基隆市長謝國樑罷免案電視說明會今晚7時登場，圖為連署領銜人戴璟安。聯合報資料照片

基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安將引用雜誌調查施政滿意度低佐證，逐項批評謝的不當政策。謝國樑則以東岸商場訴訟連勝，反擊罷免不具正當性，市民詬病公車老舊問題，上任後也提出全面電動化對策。

主張罷免謝國樑的民眾組成「山海公民拆樑行動」團體，3月8日發起罷免行動，提議、連署人數先後超過法定門檻，中央選委會宣布成案，10月13日投票。

基隆市原訂10月3日舉辦電視說明會，當時山陀兒颱風逼近南台灣，中央氣象署2日預測台北山區雨量、桃園風力達停止上班、上課標準，北北基桃市府團隊研議後決定3日停班停課，說明會延到今晚舉辦。

罷免案電視說明會今晚7時在吉隆有限電視公司舉辦，主持人開場後，戴璟安和謝國樑分兩輪發表政見，兩輪發言都是戴先謝後，每人每次發表政見都是12分鐘。

戴璟安第一輪發言會引述2023天下雜誌施政滿意度、2024遠見雜誌施政滿意度、2024遠見雜誌城市競爭力和2024天下雜誌施政滿意度調查結果，基隆市都是倒數第一或第二，並批評公車頻繁拋錨、救災不利，讓市民的政常生活受到影響。

第二輪言時，戴璟安將聚焦謝國樑上任後，推動27.5億元電動機車、3億元飛灰處理費、1900萬元港景樂園和1452萬元人工草皮等政策不當。加上謝官司纏身，包括東岸商場強盜罪、電動機車圖利罪、飛灰招標圖利罪、恐龍AR圖利罪，罷免謝國樑有理由。

東岸商場招商案被認為是點燃罷免案的火苗，謝國樑將說明招商及2至4樓產權爭議始末，再以司法訴訟、行政審議連勝結果，證明市府維護市產依去有據且立場堅定。

公車老舊是基隆市民感受甚深的問題，謝國樑將舉上任時的公車平均車齡、老舊公車比例等數據，對比今年5月的數據，證明已努力改善陳年問題。市府也已規畫全面將舊有大型公車汰換為全新電動公車，優化公車路網，透過短、中期計畫與作為，提供民眾更便利舒適的公共運輸服務。

基隆市日前下豪雨釀災，謝市府和罷免團體先前也對此言詞交鋒，今晚罷免說明會登場，也可能成為戴、謝攻防焦點，訴求民眾支持，號召13日出門投票並支持自己。

基隆市長謝國樑罷免案電視說明會今晚7時登場，圖為基隆市長謝國樑。聯合報資料照片
基隆市長謝國樑罷免案電視說明會今晚7時登場，圖為基隆市長謝國樑。聯合報資料照片

公車 罷免 謝國樑

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