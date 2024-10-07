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楊懿珊抵達華府後首亮相兩場僑胞國慶活動

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表俞大㵢（左起）、俞大㵢妻子羅美珍和副代表楊懿珊參加美京中華會館升旗典禮，欣賞舞獅表演。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表俞大㵢（左起）、俞大㵢妻子羅美珍和副代表楊懿珊參加美京中華會館升旗典禮，欣賞舞獅表演。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美副代表楊懿珊4日晚間抵達華府赴任，便接連兩天亮相兩場僑界為國慶舉辦的慶祝活動，在美京中華會館的慶祝活動上，接過駐美代表俞大㵢手中的麥克風後，楊懿珊以廣東話簡短問候，贏得掌聲。

楊懿珊接任前副代表鄭榮俊，僑界活動是工作重點之一；在美僑團有著不同政治認同，對於「國慶」各有詮釋解讀，以台美人為主的巴爾地摩台灣同鄉會周六慶祝台灣國慶，支持中華民國旗幟、孫文精神為號召的美京中華會館周日舉行升旗典禮。

楊懿珊沒來得及參加由駐美代表處在雙橡園舉行的國慶酒會，一抵達華府迎來兩場僑胞主辦的慶祝活動。

作為政治任命的副代表，楊懿珊赴華府前就被貼上監軍標籤，引發討論；她在這兩場活動時全程低調地在場邊與僑胞和與會來賓互動，僅在美京中華會館活動上被主持人點名時，她用在求學時期跟香港同學學習的廣東話，表達希望跟華府僑胞交流學習的訊息。

俞大㵢上月在民主黨全代會期間受訪，已對楊懿珊的任命表達歡迎，當時他說，大家有志一同為國家做事，不同的背景和經驗都能增添台美關係色彩，歡迎楊懿珊加入為台美關係打拚。

俞大㵢5日和6日在兩場活動致詞時，均呼應此次國慶主視覺強調團結共榮的意象，他說，面對當前越來越艱辛的挑戰，國人應該更加團結努力；「我們的對手非常堅定地想要併吞台灣，所以（我們）沒有內鬨也沒有分裂的本錢。」

俞大㵢提到，台美關係在經濟和安全領域皆有進展，他重申，避免雙重課稅的法案已獲眾院支持通過，希望聯邦參議院在年底前有具體結果，這會讓台美的經貿投資關係更上層樓。

中華民國駐美副代表楊懿珊（左五）4日晚間抵達華府，5日在台美人為主的巴爾地摩台灣同鄉會慶祝台灣國慶活動上首次亮相。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美副代表楊懿珊（左五）4日晚間抵達華府，5日在台美人為主的巴爾地摩台灣同鄉會慶祝台灣國慶活動上首次亮相。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表俞大㵢（左起）、俞大㵢妻子羅美珍和副代表楊懿珊參加美京中華會館升旗典禮
駐美代表俞大㵢（左起）、俞大㵢妻子羅美珍和副代表楊懿珊參加美京中華會館升旗典禮
巴爾地摩台灣同鄉會5日舉行慶祝台灣國慶活動，駐美代表俞大㵢和副代表楊懿珊均到場與會。華盛頓記者張文馨／攝影
巴爾地摩台灣同鄉會5日舉行慶祝台灣國慶活動，駐美代表俞大㵢和副代表楊懿珊均到場與會。華盛頓記者張文馨／攝影
美京中華會館升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影
美京中華會館升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影

台美關係 國慶 楊懿珊

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