楊懿珊抵達華府後首亮相兩場僑胞國慶活動

中華民國駐美副代表楊懿珊4日晚間抵達華府赴任，便接連兩天亮相兩場僑界為國慶舉辦的慶祝活動，在美京中華會館的慶祝活動上，接過駐美代表俞大㵢手中的麥克風後，楊懿珊以廣東話簡短問候，贏得掌聲。

楊懿珊接任前副代表鄭榮俊，僑界活動是工作重點之一；在美僑團有著不同政治認同，對於「國慶」各有詮釋解讀，以台美人為主的巴爾地摩台灣同鄉會周六慶祝台灣國慶，支持中華民國旗幟、孫文精神為號召的美京中華會館周日舉行升旗典禮。

楊懿珊沒來得及參加由駐美代表處在雙橡園舉行的國慶酒會，一抵達華府迎來兩場僑胞主辦的慶祝活動。

作為政治任命的副代表，楊懿珊赴華府前就被貼上監軍標籤，引發討論；她在這兩場活動時全程低調地在場邊與僑胞和與會來賓互動，僅在美京中華會館活動上被主持人點名時，她用在求學時期跟香港同學學習的廣東話，表達希望跟華府僑胞交流學習的訊息。

俞大㵢上月在民主黨全代會期間受訪，已對楊懿珊的任命表達歡迎，當時他說，大家有志一同為國家做事，不同的背景和經驗都能增添台美關係色彩，歡迎楊懿珊加入為台美關係打拚。

俞大㵢5日和6日在兩場活動致詞時，均呼應此次國慶主視覺強調團結共榮的意象，他說，面對當前越來越艱辛的挑戰，國人應該更加團結努力；「我們的對手非常堅定地想要併吞台灣，所以（我們）沒有內鬨也沒有分裂的本錢。」