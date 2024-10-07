賴總統勘災提預算 藍批天災搞政爭

賴清德總統昨赴新北萬里、金山等地勘災，再度提及希望治水預算盡速通過。但國民黨立委表示，大家都對治水預算沒意見，主要還是原住民禁伐補償沒有依法補足預算。

新北市金山、萬里、瑞芳及基隆市近日降下致災性豪大雨，釀積淹水災情，賴總統昨前往萬里區大鵬國小、金山區金山老街勘災，致詞也細數歷屆總統對治水的重視。賴清德指出，今年度治水預算是前總統蔡英文編列，共三百多億元，明年治水預算是他與行政院長卓榮泰編列，多增加一百五十九億元，高達五百五十一億元，將協助各縣市推動治水工程，盼預算能盡速審議。行政院長卓榮泰昨到基隆勘災也表示，好在明年編列近五百五十一億元系統性治水預算，可補強過去前瞻建設及八年八百億政策餘留下來的那些（問題）。

對於中央以治水為由，希望在野黨盡快通過明年度預算，藍營批賴清德藉天災搞政治鬥爭，絕口不提今年預算早已編足，想透過認知作戰，將執政不力的鍋甩到在野黨身上。

國民黨立委廖先翔表示，立法院對治水預算沒意見，但行政院對原住民禁伐補償沒有依照法律編足預算，立法院也是被動狀態，希望行政院能盡速補足送到立院，立法院一定會加速審議明年度總預算。國民黨立委張智倫及民眾黨立委林國成都說，在野立委非拒絕審查，而是希望行政院重新檢討，補足原民禁伐補償、公糧收購及健保點值的預算。國民黨立委洪孟楷呼籲行政院即刻啟用第二備金，協助高雄、屏東、新北、基隆等受災嚴重地區復原。

「藍委才只搞政爭，不顧民生。」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反批藍營對政府運作「認識不足」，睜眼說瞎話，第二預備金在凱米颱風時早啟用，且今年救災當然使用動支今年預算，但試問，難道明年不需要治水防災嗎？

新北市長侯友宜昨陪賴清德總統到金山勘災，賴清德指出，這次是金山四十年來最嚴重災情，補助標準會比照凱米颱風。

新北市政府初估逾千戶淹水或遭土石流侵襲，昨公布救助標準，淹水深度達五十公分以上，未達一百公分者，每戶發給一萬元；淹水達一百公分以上者，發給二萬元。因土石流入侵，泥沙堆積高度自室內樓地板起算達卅公分或覆蓋面積達二分之一以上，每戶發給二萬元。淹水深度未達五十公分受災戶，加碼補助每戶五千元。