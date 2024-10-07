聽新聞
0:00 / 0:00

卸任後首出訪 蔡英文12日訪歐洲

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文自卸任後非常低調，曾傳出計畫八月出訪日本，最後沒有成行。據了解，蔡英文擬於本月十二日出訪歐洲，訪問捷克等國家，將比賴清德總統早一步出訪。

早在蔡英文卸任總統前，許多專家都預測蔡英文可能成為為賴政府的二軌外交貢獻心力，更可能成為台美關係的橋梁之一。據了解，蔡英文原本預計於八月出訪日本，也考慮過歐洲，但由於不願早於賴總統出訪等因素，最後出訪行程未能成行。

據悉，蔡英文來自各方的邀訪不斷，歐洲如捷克、波蘭和立陶宛等國，自俄烏戰爭後，與台灣日益密切，我國也大力贊助烏克蘭。副總統蕭美琴在正式就任前就曾出訪歐洲，相關行程有為蔡英文鋪路之意。

國安會副秘書長林飛帆正在訪問歐洲，蔡英文則傳出將於國慶之後，十月十二日出訪歐洲捷克等國。

據了解，邀請方此行以高規格禮遇邀請蔡英文出訪，將是我國卸任總統的第一人。

出訪 捷克 蔡英文

延伸閱讀

早賴總統一步出訪 蔡英文擬12日訪歐洲捷克等國

賴清德國慶晚會大談「祖國論」 凌濤：生日引戰毫無總統格局

空英創辦人彭蒙惠辭世紀念音樂會 前總統蔡英文出席追思

蔡英文：彭蒙惠的生命歷程已融入台灣歷史

相關新聞

賴總統勘災提預算 藍批天災搞政爭

賴清德總統昨赴新北萬里、金山等地勘災，再度提及希望治水預算盡速通過。但國民黨立委表示，大家都對治水預算沒意見，主要還是原...

米爾斯海默談兩岸情勢：美將確保台灣不會宣布獨立

美國知名的政治學者約翰．米爾斯海默（John Mearsheimer）指出，美國不會坐視中國大陸統一台灣，也會盡其所能確...

新聞眼／總預算卡關 解鈴還需繫鈴人

執政黨與在野黨為明年度中央政府總預算案鏖戰多日，關鍵並非治水預算，而是中央編列預算無視立法院三讀法案及決議，導致藍白要求...

卸任後首出訪 蔡英文12日訪歐洲

前總統蔡英文自卸任後非常低調，曾傳出計畫八月出訪日本，最後沒有成行。據了解，蔡英文擬於本月十二日出訪歐洲，訪問捷克等國家...

廣角鏡／國旗機隊 國慶預演

國慶空中預演昨天登場，雖然風速稍大，巨幅國旗仍順利由CH-47直升機吊掛與UH-60M黑鷹直升機護衛，飛越台北上空。

星期評論／選票決定城市未來 不要再添仇恨

基隆市長謝國樑罷免案投票日倒數計時，進入決戰關鍵時刻，連日大雨災情嚴重，考驗謝國樑救災能力，為罷免案再添變數。罷免案雖由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。