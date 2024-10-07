卸任後首出訪 蔡英文12日訪歐洲

前總統蔡英文自卸任後非常低調，曾傳出計畫八月出訪日本，最後沒有成行。據了解，蔡英文擬於本月十二日出訪歐洲，訪問捷克等國家，將比賴清德總統早一步出訪。

早在蔡英文卸任總統前，許多專家都預測蔡英文可能成為為賴政府的二軌外交貢獻心力，更可能成為台美關係的橋梁之一。據了解，蔡英文原本預計於八月出訪日本，也考慮過歐洲，但由於不願早於賴總統出訪等因素，最後出訪行程未能成行。

據悉，蔡英文來自各方的邀訪不斷，歐洲如捷克、波蘭和立陶宛等國，自俄烏戰爭後，與台灣日益密切，我國也大力贊助烏克蘭。副總統蕭美琴在正式就任前就曾出訪歐洲，相關行程有為蔡英文鋪路之意。

國安會副秘書長林飛帆正在訪問歐洲，蔡英文則傳出將於國慶之後，十月十二日出訪歐洲捷克等國。

據了解，邀請方此行以高規格禮遇邀請蔡英文出訪，將是我國卸任總統的第一人。