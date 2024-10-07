新聞眼／總預算卡關 解鈴還需繫鈴人

執政黨與在野黨為明年度中央政府總預算案鏖戰多日，關鍵並非治水預算，而是中央編列預算無視立法院三讀法案及決議，導致藍白要求退回重編。然而，最有能力解決困局的「key man」賴清德總統，仍將問題全推藍白身上。元首只伸不屈，既不溝通，也不妥協，最終受苦的還是全民。

風災剛過，外界關注焦點在救災經費，但藍綠立委爭取治水經費都來不及了，怎可能刻意「卡關」相關預算。朝野雖對預算有所攻防，但在野黨很清楚，預算案只要在本會期前過關，便不會影響行政部門於明年行使相關預算。更何況，過去朝野對總預算案攻防已如家常便飯，最終都是「關關難過關關過」，所謂「影響政務推動」，也往往流於朝野攻防的話術。

真正重點在於，若連立法院通過的法律、決議，中央皆可置之不理，不願如實編列預算，在野黨有何監督力道可言？藍白之所以聯手封殺，正是要彰顯立法院「態度」。

藍綠白各陣營立委經營的選區，都有民眾受颱風影響，治水預算也無人敢擋。但執政黨刻意以明年治水預算來質疑在野要求政院如實編列原民禁伐補償等預算，已是指鹿為馬、顛倒是非。

就像今年預算早已編足，民進黨立委黃捷日前卻表示山陀兒颱風帶來重大災損，「救命錢一刻不能等，藍白不應杯葛」，結果馬上遭撻伐，因為根本畫錯重點、混淆視聽。總預算卡關非因治水，問題出在賴政府，解鈴還需繫鈴人。