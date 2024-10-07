菲律賓納卯僑界慶雙十 駐菲副代表邀僑胞一同喜歡台灣

菲律賓南部大城納卯市僑界今晚提前慶祝中華民國113年雙十國慶，場面盛大，駐菲律賓副代表李廷盛致詞時闡述台菲關係，並以「喜歡台灣」為主軸，歡迎僑胞造訪台灣。

納卯市（Davao）僑界慶祝雙十國慶晚會在民生大飯店舉行，由納卯菲華文化協會、菲律賓棉蘭佬台灣商會、中正學院南棉蘭佬校友會、青年服務團納卯分團聯合舉辦，約有1500人參加。

棉蘭佬是菲律賓僑界對南部民答那峨島（Mindanao）的稱呼，納卯市是民答那峨島的第1大城。

晚會主席納卯菲華文化協會常務委員黃奇森致詞祝賀中華民國生日快樂，緬懷為中華民國奠定基礎的先賢先烈，感謝無數為台灣帶來成長與繁榮的每一位人士。

黃奇森期望大家以希望與決心，為下一代打拚，打造珍視自由、民主與人民福址的社會。

李廷盛觀看了現場播放的「喜歡．台灣」及其他台灣觀光介紹影片，希望僑胞們能喜歡台灣的風景、夜市、小吃、先進的農業與科技，抽空到台灣旅遊，感受台灣之美。

他告訴僑胞，台灣成熟穩健的民主韌性贏得國際高度肯定，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年稍早也在社群網站發文，祝賀賴清德總統當選，盼與台灣密切合作，強化共同利益與促進和平。

此外，小馬可仕也在今年5月的香格里拉對話以及後來的菲日、菲美外交與國防首長2+2會議中，重申台灣海峽和平的重要性，李廷盛感謝菲律賓政府對台海和平的關切與支持。

李廷盛並強調，菲律賓是台灣新南向政策的重點夥伴國家，期待雙方關係繼續深化，僑胞與台灣鄉親能繼續堅定支持中華民國、捍衛台灣民主價值，以及為促進台菲友好關係而努力。

晚會除了納卯地區僑胞之外，許多在民答那峨島居住、經商或務農的台灣鄉親也來參加。菲律賓棉蘭佬台灣商會前會長劉文煌告訴中央社，雙十國慶晚會的最大意義就是結合僑界力量支持中華民國，盼大家心連心、愛護台灣。

納卯僑界人士以及多所華文學校的學生表演了精彩文藝節目，晚會在「中華民國頌」的激昂歌聲與一片旗海中落幕。