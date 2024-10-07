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米爾斯海默談兩岸情勢：美將確保台灣不會宣布獨立

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國政治學者約翰．米爾斯海默。圖／聯合報系資料照片
美國政治學者約翰．米爾斯海默。圖／聯合報系資料照片

美國知名的政治學者約翰．米爾斯海默（John Mearsheimer）指出，美國不會坐視中國大陸統一台灣，也會盡其所能確保台灣不會在形式上宣布獨立，只要台灣不公開宣布獨立，近期在台海爆發熱戰可能性不大，但美中都無意認輸。

米爾斯海默九月底接受大陸國際傳播自媒體「底浪Wave」訪問，陸媒觀察者網昨刊發中文版內容。

針對美中關係，米爾斯海默稱，美中在管控包括南海、東海和台灣等地緣問題的分歧上，擁有相同的根本利益，無論是從中國大陸或美國角度，阻止中美戰爭的爆發都是頭等重要的大事。中美都擁有核武，最不希望看到的就是中美衝突升級成一場熱戰。

他認為，由於美中都在採取措施改善其安全地位，某種程度上挑釁無可避免。他補充說，一，兩棲作戰是最困難的軍事行動之一，橫跨台海的兩棲登陸，對解放軍來說將是艱巨挑戰，中方認識到了這一點，所以不會在近期內開始作戰；二，如果解放軍開始作戰行動，毫無疑問美國將會支援台灣，不可能袖手旁觀，還有日本自衛隊和澳洲軍隊，相信中方領導層也意識到了這一點。

米爾斯海默形容，美中正處於一場戰略競爭，也是一場嚴峻的安全競爭，兩國都無意認輸。雙方會竭盡全力取得優勢壓過對方，然而，當美中競爭在台海拉開序幕時，我們會面臨非常大的潛在風險。此外，鑑於這段時間發生的中菲仁愛礁衝突，可以說相較於台海，南海更可能激化中美矛盾。

提到俄烏戰爭，米爾斯海默指出，如果真心想解決，辦法很簡單：一、確保烏克蘭不會加入北約；二、確保烏克蘭保持中立。這兩步能極大地推動危機解決的進程，但美國到了這個時候已沒有興趣確保烏克蘭中立，它更想看到烏克蘭加入北約。

他認為，北約直接派遣部隊進入烏克蘭，與俄軍直接交火可能性相當小，美國也不希望與俄羅斯打一場大國戰爭。他預期烏克蘭很難撐過二○二五年，今年底到明年初戰爭就會結束，之後轉變成「凍結衝突」。烏克蘭將成為一個功能失調、丟失大片領土的「殘存政權」。

俄烏戰爭 烏克蘭 美中關係 美國 解放軍

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