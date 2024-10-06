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歐洲下修高血壓標準！台灣標準加嚴2年 中風年減7000人

早賴總統一步出訪 蔡英文擬12日訪歐洲捷克等國

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文自卸任後非常低調，曾傳出計畫8月出訪日本，但最後沒有成行。據了解，蔡英文擬於本月12日出訪歐洲，拜訪捷克等國家，將比賴清德總統早一步出訪。

早在蔡英文卸任總統前，許多專家都預測蔡英文可能成為為賴政府的二軌外交貢獻心力，更可能成為台美關係的橋梁之一。據了解，蔡英文原本預計於8月出訪日本，也考慮過歐洲，但由於不願早於賴總統出訪等因素，最後出訪行程未能成行。

然而，據悉蔡英文來自各方的邀訪不斷，歐洲如捷克、波蘭和立陶宛等國，自俄烏戰爭後，與台灣日益密切，我國也大力贊助烏克蘭。副總統蕭美琴在正式就任前就曾出訪歐洲，據悉相關行程有為蔡英文鋪路之意。

國安會副秘書長林飛帆也正在訪問歐洲，蔡英文則傳出將於國慶之後，10月12日出訪歐洲捷克等國。據悉，邀請方此行以「高規格禮遇」邀請蔡英文出訪，將是我國卸任總統的第一人。

據了解，蔡英文早在今年中即已鎖定歐洲國家，時間一度曾落在8、9月間，不過考量歐洲多個國家都面臨選舉，在考慮到歐洲國家的政情，並與賴清德政府多次密集溝通、達成共識後，最後敲定10月出訪捷克等歐洲國家。

而賴清德總統頻傳將出訪我國中南美洲友邦，並過境美國，但至今仍沒有具體行程，總統府日前也否認有相關計畫。若蔡英文12日歐洲出訪成行，將早賴總統一步出訪。

出訪 捷克 蔡英文

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