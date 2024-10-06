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對藍營縣市吹毛求疵挨批 應變中心澄清：沒有政治考量
中央災害應變中心因應山陀兒颱風來襲召開工作會報，卻發生總統賴清德六度質問花蓮縣長徐榛蔚、內政部長劉世芳質疑基隆未上報撤離人數等爭議。引發外界質疑民進黨政府針對藍營縣市。中央災害應變中心晚間火速澄清：完全沒有政治考量。
中央災害應變中心表示，山陀兒來襲時洽逢多次花蓮地震，連續降雨及風大雨大可能發生的致命性災害，預防性撤離更是重中之重。中央災害應變中心指出，花蓮縣政府確認預防性撤離人數3067人，保全戶人數為5082人，其中人數差距在於設籍但人不在者。
另外基隆市在山陀兒颱風警報解除後因超大豪雨，造成大規模土石崩塌、部分社區被滑落土石侵入等危險情形。10月3日下午起也陸續撤離116人。另外新北市金山、萬里淹水災情亦非常嚴重，顯示災害不因山陀兒解除而馬上停止，因此中央災害應變中心仍然維持開設至今日。
中央災害應變中心強調，避災、防災、減災、離災先於救災救護，保全災區大眾的生命安全是政府的責任，沒有中央地方之分，也不分任何政治立場。
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