罷免案正反催票 謝國樑：救災為重

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，基隆仍有災區未復原，謝國樑昨說，這個時候辦政治意味高的活動對城市沒正面幫助，這幾天他以救災為重，把災害管控好是最重要的事。

投票倒數6天，正反方努力催票。為讓更多年輕人返鄉投票，支持罷樑的網友近日規畫基隆返鄉列車，呼籲基隆年輕人回家行使投票權。國民黨規畫12日本周六舉辦團結造勢大會，呼籲支持者投下不同意罷免票。

為催出更多年輕人返鄉投票，有支持罷樑的網友規畫基隆返鄉列車，並調查所需路線。此份表單在社群網站Facebook、Threads等平台被廣傳，其中不乏民進黨支持者，還有人將表單貼在「2024總統賴清德」等綠營臉書社團，親綠粉專紛紛轉發。

藍營反罷免的選前之夜，預計由國民黨立委王鴻薇、謝龍介當主持人，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫將登台，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕可望以錄影片方式聲援。

立法院長韓國瑜是否現身？知情人士說，韓忙於籌辦國慶、總預算案卡關等事，不出席機率大增。