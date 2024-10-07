星期評論／選票決定城市未來 不要再添仇恨

基隆市長謝國樑罷免案投票日倒數計時，進入決戰關鍵時刻，連日大雨災情嚴重，考驗謝國樑救災能力，為罷免案再添變數。罷免案雖由公民團體發起，如今成藍綠政黨對決，紛擾半年多，不管要不要換市長，這張選票是決定城市未來，不該加深仇恨對立。

罷樑團體3月開始發動連署到成案投票，導火線是東岸商場市府轉租微風集團爭議，延燒成罷免風暴，國民黨從原本冷處理到全黨救一人熱戰。

最後關頭，藍營將由前總統馬英九等要角到基隆催出基本盤，讓不同意票大於同意票，選前之夜黨內大咖雲集固票；公民團體將以車隊遊街方式宣講，也有選前之夜凝聚氣勢。

民進黨表面說沒有介入罷免案，但綠議員近來頻開記者會批判謝國樑施政缺失，為罷免案添柴火，營造謝施政無力維持罷免熱度。

罷免也是2026基隆市長前哨戰，攸關綠能否奪回執政，夾雜政治因素。藍綠不斷以「四連勝」、「四連敗」對打，藍以東岸商場爭議官司四連勝，批罷免毫無正當性；綠以遠見民調及審計室報告，打謝國樑四項排名吊車尾。

罷免是人民權利，為了讓城市更好，民選行政首長要有接受選民監督的雅量，政策更要有理性討論空間，例如謝主打的電動機車方案一變再變確實惹議，4年要花27億龐大經費，市府團隊須提出更強而有力的論述來說服市民。

市民關注公共議題有助城市進步，但不必事事扯罷免，過去半年來，很多市政被政治解讀、惡意操作，基隆人被分化、撕裂，逢謝必反，罷免案鬧得滿城風雨，非市民之福。