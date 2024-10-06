藍營批祖國說 民進黨中國部：勿配合中共打擊台灣

總統賴清德昨天在國慶晚會拋出「祖國說」，引發藍營政治人物批評。民進黨中國部今天呼籲國民黨不要再搶當中國傳聲筒，此舉不只配合中共打擊台灣，更會向國際傳達錯誤訊號，成為中共對台統戰的幫凶。

賴總統5日晚間出席113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

民進黨中國部今天在臉書發文表示，賴總統的發言以清楚簡單的邏輯闡明兩岸關係的務實現狀，完全依循中華民國憲法，實實在在提及中華民國人民，強調中華民國自西元1911年以來持續存在。不只反駁中國的所謂「一個中國」、「祖國」等統戰話術，也戳穿許多混淆「祖國」的兩岸政客掮客扭曲立場。

民進黨中國部批評，中共這些宣傳手法及論調早已是「老調重彈」，不但背離台灣民意，大多數台灣人民也不會接受，然而國民黨卻持續不斷與中共一搭一唱，不但愧對投票給國民黨的台灣人民，更是愧對中華民國這個國家。

民進黨中國部呼籲，國民黨不要再搶當中國的傳聲筒，配合中共散布「一中原則」、「新兩國論」、「疑賴論」等，此舉不只配合中共打擊台灣，更會向國際傳達錯誤訊號，成為中共對台統戰的幫凶。

民進黨中國部強調，國民黨應清楚認知，台灣民眾對民主自由的堅持不容破壞，台灣的前途也只有2300萬的台灣人民可以決定，朝野應團結一致，共同面對、對抗中國對台灣乃至於對全世界的野心與威脅。