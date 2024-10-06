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祖國論引熱議！凌濤：75歲以下大陸人民 賴清德要放棄嗎？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞表示「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，一番言論引起熱議。記者許正宏／攝影
中華民國113年國慶晚會今天在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞表示「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，一番言論引起熱議。記者許正宏／攝影

賴清德總統昨天在國慶晚會拋出的「祖國論」，引發熱議。國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，賴總統要凸顯我國主權有一百種方式；祖國論不但未強化國家認同，反而置台海於全球險境，國人不解的怒氣正在累積。

賴總統表示，中華人民共和國不可能成為中華民國的祖國。凌濤質疑，賴清德身為中華民國的總統，昨天國慶晚會卻像是來踢館的不速之客，避唱國歌、迅速離去，心中毫無對中華民國的一絲敬意。大家都愛這個國家，賴清德到底有多討厭這個國家？

凌濤表示，民進黨民代今天出來洗地，意圖淡化賴清德的魯莽之舉；事實是賴不只不愛中華民國，甚至對民進黨來說，國慶稱中華民國是中共的祖國絕對是「引戰」，難不成民進黨議員簡舒培是在打臉賴清德過去高喊的台獨主張？

凌濤表示，若中華民國是中共的祖國，75歲以下大陸地區人民，賴清德要放棄嗎？中華民國再也不是他們的祖國？賴清德的國族認同混亂，難道掌權後已陷入瘋狂？

凌濤說，賴若支持台獨就去努力說服國民，不要嘴上支持中華民國，結果偷渡台獨，在中華民國的國慶中切割國民。如此一來，惹中華民國派不高興，台獨主義者也不滿，中間選民恐怕也開始認知到，賴就是意圖製造事端，把國家推向對抗與內鬥化，展現剛愎獨裁。

凌濤 賴清德

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