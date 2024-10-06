資策會董座打破慣例要薪水 王鴻薇揭「賴友友」背景：待遇高人一等

資策會董事長職務長年不支薪，董事長黃仲銘今年上任後，要求支薪與年終獎金，董事會已同意。國民黨立委王鴻薇表示，過去資策會多有部長級及重量學者擔任董事長，都沒有要求薪水年終，看起來賴友友確實有高人一等的待遇。

王鴻薇指出，資策會前董事長李世光去年7月通過續任，原定任期到2026年，卻在6月突改由「信賴之友會」台南分會會長黃仲銘接下。沒想到賴友友胃口不小，奪了官位還要資策會給他薪水和年終，打破長久以來，資策會董事長職位不支薪慣例。黃堅持要求薪水，目前董事會已同意，接下來還要討論年終獎金發放規則。

王鴻薇說，國營事業及相關單位人士進入搬風期，賴友友也開始安插進入。橫刀出世的資策會新任董事長黃仲銘是「信賴之友會」台南分會會長，他的岳父就是國策顧問陳輝東，長期挺賴，是賴清德堅定的支持者。賴清德從國大代表到立委一路相挺，也曾號召藝文界力挺賴。

王鴻薇說，除了陳輝東是國策顧問，他的兩個女婿，黃仲銘接資策會董事長，另一個女婿陳昱凱也進貿協當副董，都屬新政府財經賴友友。陳昱凱出任貿協副董事長，也是跌破財經界的眼鏡，過去貿協副董事長都是在政府單位做到次長或者是民間企業知名人物，王美花也是以經濟部次長兼任。陳昱凱人不見經傳，大家對他的背景都不熟悉，最後只知道是賴友友才恍然大悟。

王鴻薇表示，賴清德用人無道本來就不是新聞，他自己98歲的親舅舅都可以當資政，陳世凱這種毫無專業的發言人可以主掌交通部。黃仲銘一入主竟然就打破資策會董座不支薪慣例，還要為他量身訂做發放年終獎金，當然引起高度側目。