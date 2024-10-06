控罷樑宣傳車違停…國民黨：謝國樑忙救災 罷團不幫忙還添亂？

基隆市長謝國樑罷免案投票倒數一周。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天指控，罷免團體的宣傳車違規停車超過30分鐘以上，不僅違規占一線道並開門停車，相比謝國樑沒日沒夜的勘災，高喊代表基隆人民的罷免團體做了什麼？

黃申棟今透過臉書指出，罷免團體的宣傳車在愛二路和仁三路口違規停車超過30分鐘以上，不僅違規占一線道並開門停車，宣傳車駕駛甚至無視人來人往的車流及用路人安全，自顧自地滑手機、吃便當。

黃申棟表示，基隆市才剛經歷山陀兒颱風的肆虐，市政府及外縣市工務或消防單位都忙著幫助市民恢復家園，據媒體報導，謝國樑更是沒日沒夜的勘災，盡可能給予受災戶行政協助。相比之下，高喊代表基隆人民的罷免團體做了什麼？不顧市民感受繼續大搞政治活動，甚至違規開門停車，在人潮洶湧的市區道路上添亂。

黃申棟說，做什麼比起說什麼更能代表一個人的意志，真正愛護基隆的基隆人，早就為了善後風災忙得不可開交，只有不在乎基隆的人，在此刻才有心情搞鬥爭，分化基隆，兩相比較，罷免團體到底在不在乎基隆，答案顯而易見。