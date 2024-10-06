評賴清德「祖國說」言論巧妙 小笠原：超越老台獨派建國論

日籍學者小笠原欣幸今天表示，總統賴清德昨天在國慶晚會致詞，將中華人民共和國和中華民國並列，稱後者為祖國，是有趣且新穎的觀點，否定並超越老台獨派的建國論，是經深思熟慮的發言。

總統賴清德昨天晚間出席113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

小笠原欣幸今天在臉書Facebook發文表示，許多人原以為賴總統會更偏向台灣的立場，可能會說「中華人民共和國絕不可能成為台灣人的祖國」，但賴總統卻使用「中華民國人民」一詞，並表示「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。

小笠原欣幸表示，賴總統使用了「中華民國是祖國」的說法，是前總統蔡英文過去演說中未出現過的表述，明顯偏向中華民國的立場，將中華人民共和國和中華民國並列，稱後者為祖國，賴總統是首位這麼做的總統。

小笠原欣幸認為，賴總統繼承蔡前總統「中華民國台灣」理念的基礎上，加入自己的詮釋，試圖化解中華民國與台灣之間的矛盾，這是非常有趣且新穎的觀點，否定並超越了老台獨派的建國論（主張解構中華民國，建立台灣共和國），同時也有消除「賴清德意圖台獨」的效果。

小笠原欣幸表示，運用「中華民國」邏輯回應近期部分台灣藝人「中國（中華人民共和國）＝祖國」的言論，做法相當巧妙，且賴總統以「中華民國在台澎金馬落地生根已經75年」為祖國議題做總結，安排也相當高明。

小笠原欣幸指出，賴清德的此次發言雖仍在5月就職演說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的框架內，但確實展現新意，雖是簡短演說，但能讓人感受到是經過深思熟慮的發言。

國立清華大學今年8月起聘任小笠原欣幸為清華大學榮譽講座教授，9月起在清華大學人文社會學院學士班專任授課及舉辦講座1年。