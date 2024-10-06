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賴清德拋祖國說 民眾黨：兩種完全不同政體沒必要爭論

中央社／ 台北6日電
中華民國113年國慶晚會昨日登場，賴清德總統致詞時表示「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，一番言論引起熱議。記者許正宏／攝影
中華民國113年國慶晚會昨日登場，賴清德總統致詞時表示「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，一番言論引起熱議。記者許正宏／攝影

總統賴清德5日說，中華人民共和國不可能成為中華民國的祖國。民眾黨發言人林子宇今天指出，中華民國與中華人民共和國當然是兩種完全不同的政治體制，沒有必要在誰才是誰的祖國這點爭論。

賴總統5日晚間出席民國113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，如果要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

台灣民眾黨發言人林子宇受訪時表示，1945年由中華民國政府代表同盟國接管台灣後，中華民國在台灣就已成為歷史事實。中華人民共和國當然不可能成為中華民國人民的祖國，而中華民國與中華人民共和國當然是兩種完全不同的政治體制，也沒有必要在誰才是誰的祖國這點爭論。

林子宇說，民眾黨呼籲，賴總統不要把「中華民國」當作政治工具來消費，在有需要的時候才願意提出來。

另外，賴總統發表相關談話後，國防部指出，從今天上午8時50分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動；其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。

林子宇表示，這種行為只會加劇兩岸的緊張局勢，對於區域的和平與穩定毫無益處，期望兩岸能在互相尊重的基礎上，尋求和平解決爭端的方式，共同維護區域的穩定與發展。

台灣民眾黨 國慶 賴清德

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