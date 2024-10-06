總統提兩岸比資深？ 學者：賴清德提新兩國論

針對賴清德總統在5日的國慶晚會中，稱中華民國成立113年大於中華人民共和國成立75年，不應稱對岸為祖國，學者嚴震生6日受訪時分析，我國國慶晚會的時間靠近中國的十一國慶與藝人表態賀祖國等原因，讓賴打破過去了總統少提對岸的慣例，想再提出他的「新兩國論」。學者施政鋒受訪時則認為，藝人是被迫表態，兩岸問題複雜，賴總統不應如此咄咄逼人。

賴發言挑釁意味濃

賴清德5日在國慶晚會的演說表示，「再過幾天，中華民國就要過113歲生日」，以兩者年紀來說，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，並對在中國威權主義逼迫下不得不對中輸誠的台灣藝人喊話：「祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字」，引發各界討論。

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時說，過去總統在國慶活動很少提到對岸，有可能時間靠近中國國慶，加上有數位藝人有被迫表態，還有美國對中國十一國慶晚一天祝賀，讓賴講出這些話。他指出，賴可能持續希望以中華民國取代傳統台獨，持續強化「新兩國論」的論述，但其實沒必要在這種場合提對岸。

一時嘴快有好處？

嚴震生坦言，中國的國際影響力與實力本來就比較大，為何賴清德還要像南宋與南明一樣持續強調正統？這兩個朝代的後果也不好，且以南宋為例，在北宋時期與遼還能以兄弟相稱，但偏安江南後對金卻要稱「叔父」，若台灣未來也可能被迫處於非常低的地位，這對台灣真的有利嗎？嚴震生希望保持中華民國的尊嚴就好，不必吃對岸的豆腐。

資深媒體人趙少康也評論，國慶晚會中，賴一直到台北市長蔣萬安、僑委會委員長徐佳青、立法院長韓國瑜都講完話後才快閃進場，講完一些奇怪、很不得體的話又快閃離場。他批評，賴清德不來還好，來了還掃大家的興，難怪掌聲稀疏，真是信口開河不知所云。

東華大學退休教授施正鋒受訪時則指出，各界都注意到賴清德拿中華民國與中華人民共和國比較，還有提醒藝人用字遣詞要小心，但國慶晚會今年是由國民黨籍的立法院長韓國瑜主辦，原本外界想說賴清德出席可以趁機和緩朝野對抗氛圍，但他的一番發言下來，卻更像是挑釁，使場面更冷。

賴逞凶好鬥似混混

「國民黨也不會說中華人民共和國是他們的祖國！」施正鋒指出，只有被迫表態的藝人，或海外僑胞會這樣說，賴清德在國民黨主辦的場合講這種話，其實更像是挑釁中國，但內戰的議題本來就複雜，從南北韓，到英國與美國，還有德國、奧地利等日耳曼人問題很複雜，賴清德如此發言跟小粉紅計較實在沒有必要。

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