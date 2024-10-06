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影／媒體三問賴清德祖國論 韓國瑜搖頭避談「反應微妙」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立法院長韓國瑜（中）今到南投，面對媒體提問「祖國論」，他大力搖頭拒絕發言，全程避而不談，態度閃躲，反應微妙。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（中）今到南投，面對媒體提問「祖國論」，他大力搖頭拒絕發言，全程避而不談，態度閃躲，反應微妙。記者賴香珊／攝影

賴清德總統5日出席雙十國慶晚會，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，在國外內掀起熱議。立法院長韓國瑜今到南投，面對媒體提問賴總統「祖國論」，他大力搖頭拒發言，全程避而不談，態度閃躲，反應微妙。

賴清德總統昨表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。

南投世界茶業博覽會經典活動「千人茶會」今下午在中興大操場舉行，吸引各地愛茶人士，上千人齊聚品茗，韓國瑜也在縣長許淑華陪同下現身，到場後受到熱烈歡迎，不少民眾爭相拍照，搶著跟他握手，他也熱情回應。

而他下車後，媒體當面大聲詢問他對賴總統的「祖國論」有何看法，先是說「謝謝」，再次詢問是否能簡單受訪一下，他則大力搖了搖頭，拒絕回應；許淑華則打圓場表示，指等到千人茶會活動結束後，再來作聯訪時，韓院長再一併受訪。

不過，韓國瑜千人茶會後受訪，他大讚南投縣府舉辦的南投茶博會，並看到茶農為種出好茶努力，讓他相當感動，呼籲海內外朋友用行動支持本地農業及茶農，並勉勵今年茶博能突破去年的90萬人次，一舉衝破百萬人次。

隨後，聽到媒體三度提問有關賴總統的「祖國論」，他甩頭離開仍不願回應，只說「謝謝」就又快步離開，全程避而不談，閃躲態度顯得有些微妙。

立法院長韓國瑜（中）今到南投，面對媒體提問「祖國論」，他大力搖頭拒絕發言，全程避而不談，態度閃躲，反應微妙。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（中）今到南投，面對媒體提問「祖國論」，他大力搖頭拒絕發言，全程避而不談，態度閃躲，反應微妙。記者賴香珊／攝影

國慶 賴清德 韓國瑜

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