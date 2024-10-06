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批賴清德祖國論「不倫不類」 蕭旭岑拋3問：快修憲不然就閉嘴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天批評賴清德總統的祖國論根本是「不倫不類」。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天批評賴清德總統的祖國論根本是「不倫不類」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨在國慶晚會的「祖國論」延燒。馬英九基金會執行長蕭旭岑今批評根本是「不倫不類」，也汙蔑了到場真愛中華民國的兩萬群眾，事實證明，賴清德的「新兩國論」已引發國際普遍疑慮，造成台海不安，嚴重違反台灣人利益。

蕭旭岑指出，台灣與大陸民眾心中的「祖國」，依據各自憲法，應該是尚未統一、但互相涵蓋的「中國」；因此無論台灣人在哪裡講「祖國」，都不該被質疑或責難，更何況，前總統蔡英文不是說「沒有人需要為自己的認同道歉」，為何賴清德還要執意去炮製一個莫名其妙的「祖國論」呢？

蕭旭岑並三問賴清德：一，如果真認同中華民國，為何將國號改為「中華民國台灣」？二，為何不依據中華民國憲法承認「台灣與大陸同屬一個國家的兩個地區」？三，為何不肯唱國歌，還在國慶晚會「快閃」？

蕭旭岑指出，中華民國憲法明定，大陸與台灣都屬於中國，台灣人也是中國人，我們的中國就是「中華民國」，真正愛台灣的人不會走台獨路線；如果要把大陸當成外國，把大陸同胞當成外國人，否認自己是中國人，麻煩賴清德趕快去修憲，不然就閉嘴，不要用話術唬弄台灣人。

此外，針對台灣基進黨主席王興煥批評「台奸」，蕭旭岑表示，真正愛台灣的人不會和大陸切割，不會和大陸同胞切割，更不會否認自己是中國人，那些執意與大陸分離，不顧台灣人安全，把台灣推向戰爭邊緣的人，才是害台灣的「台奸」；台灣基進黨身為在野黨，請真正站在台灣人的立場，嚴格監督執政的賴清德與民進黨，為台灣人把關，不要自我矮化成民進黨側翼，忘了自己的角色。

蕭旭岑表示，國際危機組織（International Crisis Group, ICG）是素有名望的中性國際智庫性質的組織，立場公允，這次的報告除呼籲賴清德回歸中華民國憲法與兩岸條例，也向大陸喊話要降低武力威脅，他很意外民進黨居然派發言人出來詆毀ICG，好像賴清德罵不得，根本是「見笑轉生氣」。

蕭旭岑指出，新兩國論違反中華民國憲法，造成台海緊張，引發國際普遍性疑慮，已經是不爭的事實，當權者及其扈從、側翼不能以為用大內宣等「國王的新衣」認知戰，就可以欺騙台灣老百姓；站在絕大多數台灣人的立場，要保護台灣的安全、和平與尊嚴，前總統馬英九和他將會繼續堅定講真話。

中華民國憲法 蕭旭岑 賴清德 馬英九

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