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113年國慶預演 雷虎7機噴彩煙衝場、中職啦啦隊吸睛

中央社／ 台北6日電
國慶籌備委員會今天下午在總統府前進行國慶大會預演，節目最後由雷虎小組7架AT-3低空衝場，並拉出藍、白、紅煙霧飛越總統府，讓現場觀賞民眾驚呼連連。記者胡經周／攝影
國慶籌備委員會今天下午在總統府前進行國慶大會預演，節目最後由雷虎小組7架AT-3低空衝場，並拉出藍、白、紅煙霧飛越總統府，讓現場觀賞民眾驚呼連連。記者胡經周／攝影

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天在總統府前舉行國慶預演，由5架勇鷹高教機衝場揭開序幕，中華職棒6隊啦啦隊帶來的暖場活動備受現場民眾好評，空軍雷虎小組編成7機五角隊型噴彩煙飛越總統府上方，為預演畫下完美句點。

國慶籌備委員會今天下午在總統府前舉行慶祝中華民國113年國慶大會預演，現場艷陽高照、氣溫超過攝氏30度，依舊吸引許多民眾在總統府前方凱達格蘭大道、重慶南路一段的路旁觀賞。

今年國慶主題是「中華民國生日快樂」，慶籌會指出，國慶活動節目規劃：序幕暖場、國慶大會、主題表演3階段。序幕暖場由勇鷹高教機以5機大雁隊形低空衝場通過典禮台上方作為開場，隨後由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」，展現青春活力。

國慶籌備委員會今天下午在總統府前進行國慶大會預演，圖為三軍儀隊表演。記者胡經周／攝影
國慶籌備委員會今天下午在總統府前進行國慶大會預演，圖為三軍儀隊表演。記者胡經周／攝影

緊接著由國防部三軍聯合樂儀隊，以「樂儀飛揚展榮耀、團結同心安家邦」為主題，展現精湛操槍技術，並配合樂隊的隊形變換；再來由陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅「埔光龍」舞龍及台灣李棠華雜技團共同演出，而李棠華雜技團揮舞國旗入場，象徵旗開得勝。

序幕階段的壓軸，由國軍人型氣偶加上中華職棒6隊啦啦隊、中華競技啦啦隊及愛伯特啦啦隊，帶來「舞動青春、撼動世界」的動感節目，為暖場活動結尾，中職6隊啦啦隊則接力至觀禮台前，呈現各球隊的主題曲舞蹈，現場民眾紛紛拿起手機、相機，拍攝啦啦隊的精彩演出。

國慶大典預演下午於總統府前舉行，本次中職啦啦隊帶來表演，圖為味全龍隊啦啦隊表演。記者曾原信／攝影
國慶大典預演下午於總統府前舉行，本次中職啦啦隊帶來表演，圖為味全龍隊啦啦隊表演。記者曾原信／攝影

預演至國慶大會階段，當國歌響起時，由1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空，許多民眾也拿起相機捕捉畫面。隨後在國慶大會「國慶禮讚」階段，由蝦米視障人聲樂團、台越舞團演出。

主題表演階段，由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演，這也是憲兵快反連去年接裝美製印地安挑戰者重型機車後，首次在國慶活動展演，今年共有49輛重型機車進行操演。

憲兵快反連去年換裝完印第安「挑戰者」重機，今年即將登上國慶大會。記者曾原信／攝影
憲兵快反連去年換裝完印第安「挑戰者」重機，今年即將登上國慶大會。記者曾原信／攝影

隨後，陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，國慶當天將引領巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場；主題表演接續由花蓮縣阿勒飛斯文化藝術團帶來「Kalingko花蓮溪的風」，而客家文化以「守護𠊎等个台灣」為主題的嶄新表演，節目共有「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」3個主題段落。

活動尾聲，由莊敬高職呈現「舞莊敬話唯我特戰」舞蹈表演，陸軍特戰指揮部官兵則是展開巨幅國旗；空軍雷虎小組編成7機五角隊形噴3色彩煙低空通過總統府上方，為國慶大會預演劃下完美句點。

國慶 總統府

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