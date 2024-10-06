考委人事權爭議少 先處理將樹立模式

總統府送到立法院的考試委員人事案有望先行表決，但大法官與NCC的人事案還有得等！朝野預計7日協商考試委員的審查日期，藍白立委的共識是先把爭議性低的考試委員處理好，民進黨團雖有微詞，但也願意先處理。由於NCC委員與大法官提名人選太具政治化與酬庸性，恐需先擱置。

綠盼不要選擇性

針對民眾黨的不滿，民進黨立委吳思瑤回應說，民進黨團8月2日即發函給立法院長韓國瑜，希望處理考試委員及NCC委員人事同意權案，並非民眾黨立院總召黃國昌所說「從未要求處理」。目前等待立法院處理的人事同意權案連同大法官人選共有三案，現在卻只處理考委人事同意權，在野黨不該選擇性行使人事同意權，雖然民進黨對民眾黨提案並無異議，但姿態仍擺得相當高。

民進黨立委鍾佳濱6日受訪時解釋說，吳思瑤的意思是希望全部的人事案件都可以處理，但若在野黨先挑考試委員處理，他們也沒有反對的理由。他再次向藍白喊話，希望除了考試委員外，其它人事案與總預算都能儘速進入實質審查的階段。

民眾黨立院黨團4日在立法院會提案，要求16日起加開全院委員會審查考試委員人事案、11月1日行使同意權投票表決，藍綠都無異議，全案逕付二讀交付協商，朝野預計7日協商考委審查日期。對此，國民黨立委王鴻薇表示，考委不像大法官人選、NCC人事有很大的爭議性，因此可以先審。如今在野黨看似在人事權初步釋出善意。

藍白審查縮短已讓步

其實，若以在野黨過去在國會改革提出的人事權審查中，要求大法官、NCC與考試委員等人事案至少要審查1個月的法條來看，此次在野黨已做出不小讓步。16日到11月1日僅半個月，也低於前總統蔡英文提名大法官的審查時間22天，在NCC與大法官有爭議下，綠營也該思考如何在人選上有所妥協。

NCC委員方面，在野黨雖然透過修法刪除「萬年委員延任條款」，但行政院8月1日表示，將在立法院審查通過NCC新任委員人事案後，再依《NCC組織法》第16條授權指定新法施行日期，代理主委翁柏宗仍繼續延任，引發藍白不滿，此紛爭一時半刻並不好解。

朝野都要放下成見

大法官方面，國民黨認為司法院長張文貞、副院長姚立明等人選太過政治性，民眾黨則希望被提名的7人都回覆問卷，但7人聯合聲明要等立法院啟動審查時再繳交，也讓黃國昌相當不滿，看來大法官爭議同樣棘手。綜合兩者狀況下，考試委員相對爭議性低，若能儘速審理，朝野溝通模式或可沿用到NCC與大法官，讓相關機關能正常運作。

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