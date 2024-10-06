賴清德昨拋祖國論惹議 今萬里勘災「不讀不回」靠司儀解圍
賴清德總統「祖國論」引發爭議，他今早赴新北萬里大鵬國小勘災，進場一路上媒體詢問遭批評看法，他沒有多做回應，最後在現場司儀「提醒」媒體聚焦勘災情況下，走至定點聽取勘災簡報。
賴清德在昨天國慶晚會指出「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。言論一出引發爭議，藍綠立委等民代都發表看法；媒體人趙少康則說，來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙、不得體。
賴清德總統今前往萬里區大鵬國小進場勘災時，面對媒體人趙少康批評國慶晚宴喊「祖國論」是莫名其妙、有委員批評勘災慢半拍等記者提問題目，他在新北市長侯友宜陪同交談下沒有多做回應，現場司儀則廣播「今天我們聚焦在勘災，各位媒體請稍候」。
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