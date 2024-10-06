快訊

10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

校園ATM故障存款匣塞滿1元硬幣 苗栗縣育達科大曝原因…

記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

賴清德昨拋祖國論惹議 今萬里勘災「不讀不回」靠司儀解圍

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓後，外圍環流帶來的豪雨造成金山、萬里淹水成災，賴清德總統（左二）上午在新北市長侯友宜（左一）等人陪同下至金山老街勘災，在市場內聆聽攤商所需要的協助。記者余承翰／攝影
山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓後，外圍環流帶來的豪雨造成金山、萬里淹水成災，賴清德總統（左二）上午在新北市長侯友宜（左一）等人陪同下至金山老街勘災，在市場內聆聽攤商所需要的協助。記者余承翰／攝影

賴清德總統「祖國論」引發爭議，他今早赴新北萬里大鵬國小勘災，進場一路上媒體詢問遭批評看法，他沒有多做回應，最後在現場司儀「提醒」媒體聚焦勘災情況下，走至定點聽取勘災簡報。

賴清德在昨天國慶晚會指出「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國」。言論一出引發爭議，藍綠立委等民代都發表看法；媒體人趙少康則說，來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙、不得體。

賴清德總統今前往萬里區大鵬國小進場勘災時，面對媒體人趙少康批評國慶晚宴喊「祖國論」是莫名其妙、有委員批評勘災慢半拍等記者提問題目，他在新北市長侯友宜陪同交談下沒有多做回應，現場司儀則廣播「今天我們聚焦在勘災，各位媒體請稍候」。

賴清德總統今赴萬里、金山等地勘災，並於金山老街致詞。記者李成蔭／攝影
賴清德總統今赴萬里、金山等地勘災，並於金山老街致詞。記者李成蔭／攝影
賴清德總統今早赴新北萬里大鵬國小勘災，下車後不少媒體詢問，他沒有多做回應，走至定點聽取簡報。記者李成蔭／攝影
賴清德總統今早赴新北萬里大鵬國小勘災，下車後不少媒體詢問，他沒有多做回應，走至定點聽取簡報。記者李成蔭／攝影

國慶 賴清德

延伸閱讀

記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

用中國咒語對付中國？ 林俊憲指賴清德祖國論有這用意

賴清德「祖國論」掀國際關注！登英國《衛報》網站首頁

視察萬里金山 賴清德為預算喊話

相關新聞

記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

賴清德總統昨天出席國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國。有記者上午以此詢問立法院長韓國瑜、台...

用中國咒語對付中國？ 林俊憲指賴清德祖國論有這用意

賴清德總統在國慶晚會上大談「祖國論」，引發外界熱議，民進黨立委林俊憲今天指出，這是以中國創造的話術來反問中國，將中國的對...

誰來接班陳其邁？阿扁再度點名黃捷是下屆市長的奇兵

民進黨2026高雄市長提名人選競爭激烈，現有5人爭取提名，新潮流及正國會都有推人，唯獨湧言會從缺。前總統陳水扁今訪湧言會...

看到立法院上演文武戲...院長韓國瑜透露不傳之秘是默唸「這句話」

立法院長韓國瑜上午參加佛光山位在台中市的新惠中寺開光落成典禮致詞時，不改其輕鬆幽默個性，特別要坐在人群中的妻子李佳芬站起...

賴清德「祖國論」掀國際關注！登英國《衛報》網站首頁

我國賴清德總統5日出席雙十國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，這番「祖國論」不僅在國內掀起...

賴清德生日回老家勘災盼預算通過 藍綠立委現場回應了

賴清德總統今赴萬里、金山等地勘災，活動後致詞特別提及希望治水預算盡速通過，國民黨立委廖先翔表示，大家都對治水預算沒意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。