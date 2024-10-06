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江蕙嗓音撫慰人心 游淑慧曝11年前往事：展現「二姐」真性情
昨晚國慶晚會圓滿落幕，表演最大亮點江蕙的復出開唱再度溫暖歌迷的心。北市議員游淑慧今也在臉書透露，其實江蕙與台北市的情牽不斷，前市長郝龍斌就曾邀江蕙任保育大使，江蕙還把自己「囝仔」這首歌歌詞改成「圓仔」，展現真性情。
昨晚在大巨蛋看江蕙演出，游淑慧今天在臉書說，昨晚國慶晚會上，相信很多人都跟她一樣，聽到「二姐」的「甲你攬牢牢」眼框都紅了。
游淑慧也透露過去江蕙二姐的真性情，游說，江蕙2015年封麥，2013年動物園大貓熊圓仔出生，市府得知江蕙很喜歡大熊貓圓仔，於是前市長郝龍斌特別邀江蕙擔任保育大使，沒想到二姊二話不說居然很爽快答應了。
游說，還記得「二姐」說很喜歡圓仔，也喜歡圓仔一家三口的溫暖感覺，所以還把自己「囝仔」這首歌歌詞改成「圓仔，並且重新錄製，說要當作圓仔的耶誕禮物」、「這就是真性情的江蕙二姐」。
游淑慧提到，時隔11年，今年的國慶，江蕙又再次聽到市長蔣萬安為所有「二姐」的歌迷請願，願意重出江湖，在這個國家生日的重大活動，以江蕙撫慰人心的嗓音，讓所有人再次沈迷於二姐魅力之下。游淑慧也說「我很幸運，二姐從小巨蛋唱到大巨蛋，我從未缺席。」
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