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祝賀國慶！拉丁美洲友邦政要明日起陸續來台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

外交部指出，拉丁美洲及加勒比海地區友邦政要貝里斯副總理海德（Cordel Hyde）、聖文森及格瑞那丁副總理丹尼爾（Montgomery Daniel）、聖露西亞參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）與眾議院議長法蘭西斯（Claudius J. Francis）以及瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）等應我國政府邀請，將陸續於10月7日至9日抵台出席國慶活動，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，拉美及加海友邦慶賀團訪問期間，除將分別會晤賴清德總統，及副總統蕭美琴外，並將於國慶日當天覲賀我正副總統、出席國慶大會及酒會，外交部也將安排訪團分別拜會國家發展委員會、內政部國土發展署、經濟部水利署、交通部高速公路局等機關，並就半導體發展、公衛醫療、社會福利與文創等議題與訪賓進行交流，與友邦分享我國在不同領域的成功發展經驗，結合我國優勢產業協助友邦國家發展，落實以榮邦計畫為基礎的總合外交目標。

外交部說，此次拉美及加海友邦高層率團訪台出席國慶大典，彰顯友邦政府對於與我國關係的高度重視。未來我國將在既有基礎上持續強化與拉美及加海友邦在各領域的合作，以深化邦誼，共同促進人民的福祉。

加勒比海地區 國慶 外交部

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