記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

賴清德總統昨天出席國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國。有記者上午以此詢問立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，不過兩人都未針對此有任何回應。

韓國瑜和盧秀燕上午共同參加佛光山在台中市的新惠中寺落成開光典禮。韓國瑜抵達時，媒體一陣騒動，爭相詢問對國慶晚會的看法，他表示今天談宗教，菩薩保佑大家。

也有記者問盧秀燕「妳認同賴清德的祖國論嗎？」盧則似未聽見，僅是雙手合十說「謝謝」隨即快步進入會場。