快訊

10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

校園ATM故障存款匣塞滿1元硬幣 苗栗縣育達科大曝原因…

記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

聽新聞
0:00 / 0:00

記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
韓國瑜表示，今天談宗教，菩薩保佑大家。記者黃寅／攝影
韓國瑜表示，今天談宗教，菩薩保佑大家。記者黃寅／攝影

賴清德總統昨天出席國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國。有記者上午以此詢問立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，不過兩人都未針對此有任何回應。

韓國瑜和盧秀燕上午共同參加佛光山在台中市的新惠中寺落成開光典禮。韓國瑜抵達時，媒體一陣騒動，爭相詢問對國慶晚會的看法，他表示今天談宗教，菩薩保佑大家。

也有記者問盧秀燕「妳認同賴清德的祖國論嗎？」盧則似未聽見，僅是雙手合十說「謝謝」隨即快步進入會場。

賴清德總統5日在雙十國慶晚會致詞時談到，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。

台中市長盧秀燕未回應「祖國論」一事。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕未回應「祖國論」一事。記者黃寅／攝影

國慶 韓國瑜

延伸閱讀

賴清德「祖國論」掀國際關注！登英國《衛報》網站首頁

視察萬里金山 賴清德為預算喊話

賴清德「祖國論」 李彥秀：逾80歲長者祖國是日本？

國慶晚會後韓國瑜吐心聲 這兩幕讓他激動無法言語

相關新聞

記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

賴清德總統昨天出席國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國。有記者上午以此詢問立法院長韓國瑜、台...

用中國咒語對付中國？ 林俊憲指賴清德祖國論有這用意

賴清德總統在國慶晚會上大談「祖國論」，引發外界熱議，民進黨立委林俊憲今天指出，這是以中國創造的話術來反問中國，將中國的對...

誰來接班陳其邁？阿扁再度點名黃捷是下屆市長的奇兵

民進黨2026高雄市長提名人選競爭激烈，現有5人爭取提名，新潮流及正國會都有推人，唯獨湧言會從缺。前總統陳水扁今訪湧言會...

看到立法院上演文武戲...院長韓國瑜透露不傳之秘是默唸「這句話」

立法院長韓國瑜上午參加佛光山位在台中市的新惠中寺開光落成典禮致詞時，不改其輕鬆幽默個性，特別要坐在人群中的妻子李佳芬站起...

賴清德「祖國論」掀國際關注！登英國《衛報》網站首頁

我國賴清德總統5日出席雙十國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，這番「祖國論」不僅在國內掀起...

賴清德生日回老家勘災盼預算通過 藍綠立委現場回應了

賴清德總統今赴萬里、金山等地勘災，活動後致詞特別提及希望治水預算盡速通過，國民黨立委廖先翔表示，大家都對治水預算沒意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。