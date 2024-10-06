用中國咒語對付中國？ 林俊憲指賴清德祖國論有這用意

賴清德總統在國慶晚會上大談「祖國論」，引發外界熱議，民進黨立委林俊憲今天指出，這是以中國創造的話術來反問中國，將中國的對台政治修辭「除魅」，爭取兩岸關係和台灣主權論述的國際話語權，「竟敢用我的咒語對付我？」，這就是賴的戰法。

中華民國113年國慶晚會昨在台北大巨蛋登場，賴清德致詞時表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，中華民國就要過113歲生日。就年紀來說，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，不過，中華民國在台澎金馬落地生根已75年，「不必再去談論這層關係」。

此言一出，引起外界熱烈討論，林俊憲指出，光是點出這個事實，就讓不少人跳腳，但賴清德有說錯嗎？沒有，這就是最弔詭之處，也是最巧妙之處，事前經過精心設計，包含上次專訪談璦琿條約中俄領土爭端，用意很簡單，將中國的對台政治修辭「除魅」，點出事實的不合理之處，拆解他們的宣傳話術。

林俊憲表示，上次璦琿條約變成國際話題，甚至引出俄國官方回應，國慶晚會的談話，也馬上有外媒報導。總統在爭的，其實是兩岸關係和台灣主權論述的國際話語權。

林俊憲提到，中國在對台宣傳上，最常使用「自古以來」跟「不可分割」兩大修辭，如今都被賴清德拆解完畢，根本不符史實。接著就看中國會如何回應？尤其中華民國存在的事實，直接涉及中共建政合法性的問題，會不會像上次提到俄國就裝死呢？