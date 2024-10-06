台日韓三方溫泉論壇 林佳龍：溫泉外交是重要橋樑

外交部長林佳龍今透過社群媒體表示，台中市谷關溫泉、日本岐阜縣下呂溫泉，及韓國大田市儒城溫泉三方代表日前在台中聚首舉辦論壇，以溫泉作為台灣與國際城市間的交流橋樑，他感謝日韓代表不畏颱風影響出席論壇，也透過外交部中部辦事處表達歡迎及祝賀，期待三方未來深化合作，讓溫泉外交成為推動城市外交與國際行銷的典範。

10月3日在台中舉行的台日韓三方溫泉論壇，集結了台中市谷關溫泉、日本岐阜縣下呂溫泉與韓國大田市儒城溫泉三方代表，緣分可追溯至2017年林佳龍擔任台中市長時期，三方締結為「姊妹湯」，約定輪流作東、每年互訪，但後來卻受疫情影響而中斷。

林佳龍表示，感謝日本下呂市長山內登、下呂觀光協會會長瀧康洋及韓國大田市儒城區廳長鄭勇來、儒城溫泉觀光協會會長李在夏，不畏山陀兒颱風影響，如約抵達台中參與此次論壇，重新牽起友誼的手，讓時隔四年的三方論壇順利舉行，重新確立夥伴關係並繼續推動合作。

林佳龍指出，儘管因公務無法親臨論壇，他仍發送外交部賀電、並請外交部中部辦事處表達誠摯歡迎，也致贈紀念品給遠道而來的日本及韓國貴賓。林佳龍指出，期待未來三方能在過去的基礎之上，加強飯店結盟、員工交流實習及學生互訪旅行等領域的深化合作。

台中的溫泉資源豐富，泉質屬碳酸氫鹽泉素有「美人湯」美譽。林佳龍提到，在他擔任市長任內，便推動台中與日本、韓國多處溫泉區的交流合作，包括日本大分縣由布院溫泉、別府溫泉、鳥取縣三朝溫泉、岐阜縣下呂溫泉、青森縣平川溫泉及北海道登別溫泉，還有韓國大田市儒城溫泉，這些合作一方面提升台中的國際知名度，也促進業者間的經驗交流，學習日韓飯店精緻的服務。

「這些跨國的緣分與友誼非常難得」，林佳龍強調，「溫泉外交」不僅是當年城市外交與觀光外交的重要橋樑，更呼應目前外交部「總合外交」政策下的「經濟外交」實踐。未來也期待透過溫泉交流，進一步推動生活體驗與文化的分享，讓溫泉成為台中市城市外交與國際行銷的最佳名片。