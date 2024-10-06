賴清德侯友宜赴金山萬里勘災 攤商焦急災損慘重飯碗破

賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北萬里、金山等地勘災，有金山老街攤商焦急陳情設備被泡爛。賴強調，相關補助最高50萬元，有需要貸款者也能補貼利息，未來會持續與地方攜手系統性治水；侯說，新北這次也總動員讓老街一天恢復生機，也會做好最好相關撫慰。

受山坨兒颱風影響，北部東北角一帶災情嚴重，萬里大鵬國小校內滿滿淤泥，難以行走賴清德、侯友宜今一同前往萬里大鵬國小，由水利署、新北水利局等說明救災情況，目前校內淤泥都清除乾淨，未來中央地方會持續合作，中央協助經費，也建議新北系統性評估需求。

另外，金山老街也是受大雨沖刷，街上也是滿滿積淤。賴清德、侯友宜在勘災萬里後也緊接到當地逐一慰問攤商，有攤商焦急說，電子秤等攤位設備泡水壞了不能用，重新購置也不是一筆小數目，真的不如何是好；賴隨即拉著經濟部長郭智輝，強調都有補助，任何需要貸款，也有補貼利息。

經濟部指出，陸上颱風警報後隨即跟各地商圈了解災後情況，金山最嚴重是淹到腰部；此外，大家也希望水退後，遊客能趕快回流。郭智輝說明，民眾只要是購買節能減碳電器都能適用補助，最高50萬元；需要貸款補貼利息最高也50萬元，盡量讓商圈、居民得到最高撫慰。

侯友宜表示，感謝賴清德率部會前來，這次是防洪標準難以因應極端氣候，三大溪流同時挹注造成低窪區大淹水，這是金山40年來沒碰過的，新北也總動員讓老街一天內恢復生機，會用受災戶淹水標準及安全補助等做好撫慰。

賴清德表示，這次金山40年來最嚴重災情，主要是日雨量、時雨量、瞬間雨量，都超過側溝、雨水下水道、區域排水保護標準，讓很多店家及市場都措手不及，感謝侯友宜及市府團隊、市場及商圈、里長等協助；這次雖然是颱風環流跟低氣壓導致，不過不分攤商或居民，補助標準會比照凱米颱風。剛詢問商家們，大家都說損失在10萬元內，相信補助額度應能解決民眾需求。

賴清德提到，自己是金山在地人，祖父時才搬到萬里，過去當地很少淹水，主要是員潭溪、金包里溪、清水溪等造成，這過去中央地方都有整治，未來大家也會一起努力持續推動，包含員潭溪要清淤、出海口拓寬、下寮橋段彎曲處要分洪道，周邊相關治水計畫也要加強。