快訊

高雄路樹災情超過2500件 專家坦言樹穴太小「風災之外也需檢討人禍」

0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

看到立法院上演文武戲...院長韓國瑜透露不傳之秘是默唸「這句話」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德侯友宜赴金山萬里勘災 攤商焦急災損慘重飯碗破

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
賴清德總統今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影
賴清德總統今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影

賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北萬里、金山等地勘災，有金山老街攤商焦急陳情設備被泡爛。賴強調，相關補助最高50萬元，有需要貸款者也能補貼利息，未來會持續與地方攜手系統性治水；侯說，新北這次也總動員讓老街一天恢復生機，也會做好最好相關撫慰。

受山坨兒颱風影響，北部東北角一帶災情嚴重，萬里大鵬國小校內滿滿淤泥，難以行走賴清德、侯友宜今一同前往萬里大鵬國小，由水利署、新北水利局等說明救災情況，目前校內淤泥都清除乾淨，未來中央地方會持續合作，中央協助經費，也建議新北系統性評估需求。

另外，金山老街也是受大雨沖刷，街上也是滿滿積淤。賴清德、侯友宜在勘災萬里後也緊接到當地逐一慰問攤商，有攤商焦急說，電子秤等攤位設備泡水壞了不能用，重新購置也不是一筆小數目，真的不如何是好；賴隨即拉著經濟部長郭智輝，強調都有補助，任何需要貸款，也有補貼利息。

經濟部指出，陸上颱風警報後隨即跟各地商圈了解災後情況，金山最嚴重是淹到腰部；此外，大家也希望水退後，遊客能趕快回流。郭智輝說明，民眾只要是購買節能減碳電器都能適用補助，最高50萬元；需要貸款補貼利息最高也50萬元，盡量讓商圈、居民得到最高撫慰。

侯友宜表示，感謝賴清德率部會前來，這次是防洪標準難以因應極端氣候，三大溪流同時挹注造成低窪區大淹水，這是金山40年來沒碰過的，新北也總動員讓老街一天內恢復生機，會用受災戶淹水標準及安全補助等做好撫慰。

賴清德表示，這次金山40年來最嚴重災情，主要是日雨量、時雨量、瞬間雨量，都超過側溝、雨水下水道、區域排水保護標準，讓很多店家及市場都措手不及，感謝侯友宜及市府團隊、市場及商圈、里長等協助；這次雖然是颱風環流跟低氣壓導致，不過不分攤商或居民，補助標準會比照凱米颱風。剛詢問商家們，大家都說損失在10萬元內，相信補助額度應能解決民眾需求。

賴清德提到，自己是金山在地人，祖父時才搬到萬里，過去當地很少淹水，主要是員潭溪、金包里溪、清水溪等造成，這過去中央地方都有整治，未來大家也會一起努力持續推動，包含員潭溪要清淤、出海口拓寬、下寮橋段彎曲處要分洪道，周邊相關治水計畫也要加強。

賴清德強調，未來治水是跨部會執行各縣市計畫，秉持系統性治水原則，該分洪、做滯洪池及堤防等就做好，市區則以逕流分擔為原則，像是萬里大鵬國小操場就可以當作逕流分擔點，所以治水一定是以地方特色來執行，中央地方一同努力，保護民眾生命財產安全這不分中央地方。

賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情，商圈協會說明情況。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情，商圈協會說明情況。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影
新北萬里大鵬國小災情慘重，民間團體也協助清淤。記者李成蔭／攝影
新北萬里大鵬國小災情慘重，民間團體也協助清淤。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北萬里大鵬國小視察災情。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北萬里大鵬國小視察災情。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情，經濟部長郭智輝說明補助措施。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情，經濟部長郭智輝說明補助措施。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影
賴清德總統、新北市長侯友宜今前往新北金山老街視察災情。記者李成蔭／攝影

賴清德 金山

延伸閱讀

賴清德祖國論惹議 侯友宜：大家共同愛中華民國愛台灣

水淹50公分以下沒補助？侯友宜：從寬、從優、從速認定

視察萬里金山 賴清德為預算喊話

影／賴清德金山老街勘災 承諾比照凱米颱風補助災民

相關新聞

賴清德「祖國論」掀國際關注！登英國《衛報》網站首頁

我國賴清德總統5日出席雙十國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，這番「祖國論」不僅在國內掀起...

賴清德生日回老家勘災盼預算通過 藍綠立委現場回應了

賴清德總統今赴萬里、金山等地勘災，活動後致詞特別提及希望治水預算盡速通過，國民黨立委廖先翔表示，大家都對治水預算沒意見，...

賴清德「祖國說」 王鴻薇：現場只有賴不認同中華民國

賴清德昨天在國慶晚會發表「兩國說」，引發各界議論。國民黨立委王鴻薇今對此表示，賴清德的演說讓現場民眾相當傻眼，「講到認同...

賴清德「祖國論」 李彥秀：逾80歲長者祖國是日本？

賴清德總統昨天在國慶晚會發表「祖國論」惹議，國民黨立委李彥秀今天質疑，依賴清德的說法，難道超過80歲的台灣長者祖國是大日...

罷樑案再7天投票 謝國樑：這幾天把災害管控好才是最重要

基隆市長謝國樑罷免案再7天就要投票，基隆仍有災區尚未復原。謝國樑今天說，這個時候辦政治意味高的活動對城市沒有正面幫助，這...

用中國咒語對付中國？ 林俊憲指賴清德祖國論有這用意

賴清德總統在國慶晚會上大談「祖國論」，引發外界熱議，民進黨立委林俊憲今天指出，這是以中國創造的話術來反問中國，將中國的對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。